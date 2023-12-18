https://sputnikarabic.ae/20231218/طائرات-انتحارية-دون-طيار-وصواريخ-كروز-إسرائيل-تعلن-اعتراض-أكثر-من-100-تهديد-جوي-من-اليمن-1084232496.html
طائرات انتحارية دون طيار وصواريخ "كروز".. إسرائيل تعلن اعتراض أكثر من 100 تهديد جوي من اليمن
طائرات انتحارية دون طيار وصواريخ "كروز".. إسرائيل تعلن اعتراض أكثر من 100 تهديد جوي من اليمن
نشر الجيش الإسرائيلي، لأول مرة، بيانات عن التهديدات الجوية المنطلقة من اليمن، مشيرا إلى أنه منذ بداية الحرب، تم إحباط أكثر من 100 صاروخ "كروز" وطائرات انتحارية... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T10:36+0000
2023-12-18T10:36+0000
2023-12-18T11:17+0000
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وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، نشره اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس": "منذ بداية الحرب، أحبط سلاح الجو أكثر من 100 تهديد جوي بعيد المدى، كجزء من مهمة حماية سماء البلاد".وقالت صحيفة "ماكور ريشون": "منذ بداية القتال، حدد نظام التحكم والنظام القتالي للقوات الجوية التهديدات بعيدة المدى والأهداف المعادية".وأضافت: "بعد التحديد الدقيق واستخدام القوة، تم بنجاح اعتراض عدد من صواريخ كروز، التي تم إطلاقها نحوالمجال الجوي لدولة إسرائيل، وقام أفراد نظام المراقبة والنظام القتالي التابع للقوات الجوية بتحديد الأهداف وتتبع مسارها وتفعيل القوة الجوية، التي تضم طائرات مقاتلة ووسائل أخرى لإحباط التهديدات الجوية".ومنذ بداية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ردا على هجوم لحركة "حماس" على مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر العشرات، تشن جماعة "أنصار الله" اليمنية هجمات بطائرات دون طيار وبالصواريخ البعيدة المدى تجاه مدينة إيلات الإسرائيلية، إلا أنه تم اعتراض معظمها قبل دخول أجواء إسرائيل، وفق بيانات رسمية.ولاحقا، أعلنت "أنصار الله" منع مرور السفن التي تضم طواقم إسرائيلية، أو المستأجرة من قبل شركات إسرائيلية، في البحر الأحمر، قبل أن تفرض حظرا على جميع السفن التجارية المتجهة لإسرائيل، ما دفع شركات الشحن الكبرى، إلى تعليق رحلات سفنها عبر البحر الأحمر، والمرور بدلا عن ذلك حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، ما زاد من التكلفة المادية ومواعيد تسليم الشحنات.وأخيرا، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن البدء في تشكيل تحالف بحري دولي، للتصدي لعرقلة "أنصار الله" مرور السفن في مضيق باب المندب، لكن وبحسب مراقبين، لا تزال واشنطن تواجه عراقيل في ظل رفض العديد من الدول العربية المشاركة.
https://sputnikarabic.ae/20231218/محلل-إسرائيلي-يلقي-الضوء-على-التخبط-الأمريكي-بشأن-تشكيل-تحالف-دولي-ضد-أنصار-الله-1084228743.html
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قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
قطاع غزة, أخبار اليمن الأن, أنصار الله, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
طائرات انتحارية دون طيار وصواريخ "كروز".. إسرائيل تعلن اعتراض أكثر من 100 تهديد جوي من اليمن
10:36 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 11:17 GMT 18.12.2023)
نشر الجيش الإسرائيلي، لأول مرة، بيانات عن التهديدات الجوية المنطلقة من اليمن، مشيرا إلى أنه منذ بداية الحرب، تم إحباط أكثر من 100 صاروخ "كروز" وطائرات انتحارية دون طيار تم إطلاقها نحو إسرائيل من اتجاه اليمن.
وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي، نشره اليوم الاثنين، عبر حسابه على منصة "إكس": "منذ بداية الحرب، أحبط سلاح الجو أكثر من 100 تهديد جوي بعيد المدى، كجزء من مهمة حماية سماء البلاد".
وقالت صحيفة
"ماكور ريشون": "منذ بداية القتال، حدد نظام التحكم والنظام القتالي للقوات الجوية التهديدات بعيدة المدى والأهداف المعادية".
وأضافت: "بعد التحديد الدقيق واستخدام القوة، تم بنجاح اعتراض عدد من صواريخ كروز، التي تم إطلاقها نحوالمجال الجوي لدولة إسرائيل، وقام أفراد نظام المراقبة والنظام القتالي التابع للقوات الجوية بتحديد الأهداف وتتبع مسارها وتفعيل القوة الجوية، التي تضم طائرات مقاتلة ووسائل أخرى لإحباط التهديدات الجوية".
ومنذ بداية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ردا على هجوم لحركة "حماس" على مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر العشرات، تشن جماعة "أنصار الله
" اليمنية هجمات بطائرات دون طيار وبالصواريخ البعيدة المدى تجاه مدينة إيلات الإسرائيلية، إلا أنه تم اعتراض معظمها قبل دخول أجواء إسرائيل، وفق بيانات رسمية.
ولاحقا، أعلنت "أنصار الله" منع مرور السفن التي تضم طواقم إسرائيلية، أو المستأجرة من قبل شركات إسرائيلية، في البحر الأحمر، قبل أن تفرض حظرا على جميع السفن التجارية المتجهة لإسرائيل، ما دفع شركات الشحن الكبرى، إلى تعليق رحلات سفنها عبر البحر الأحمر، والمرور بدلا عن ذلك حول أفريقيا عبر طريق رأس الرجاء الصالح، ما زاد من التكلفة المادية ومواعيد تسليم الشحنات.
وأخيرا، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، عن البدء في تشكيل تحالف بحري دولي
، للتصدي لعرقلة "أنصار الله" مرور السفن في مضيق باب المندب، لكن وبحسب مراقبين، لا تزال واشنطن تواجه عراقيل في ظل رفض العديد من الدول العربية المشاركة.