طائرات تكتيكية روسية تدمر مركز قيادة اللواء الأول للحرس الوطني الأوكراني
11:49 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 12:11 GMT 18.12.2023)
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© Sputnik . Iliya Pitalev/
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية، دمرت مركز قيادة اللواء الأول للحرس الوطني الأوكراني، في أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "ضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمسيرات والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية، مركز قيادة اللواء الأول للحرس الوطني الأوكراني، في منطقة سيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات الأوكرانية في 113منطقة".
وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية، أسقطت 25 طائرة أوكرانية، دون طيار في مناطق من جمهورية لوغانسك الشعبية وجمهورية دونيتسك الشعبية ومقاطعة خيرسون، بالإضافة إلى صاروخين من طراز "هيمارس".
وأضاف البيان: "على اتجاه كوبيانسك ، قامت وحدات مجموعة قوات "الغرب" الروسية، بإسناد من سلاح الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة الروسية، بصد 10 هجمات للقوات الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا وليمان فيرست وتيرني في مقاطعة خاركوف".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 60 جنديا، ودبابة "ليوبارد -2"، و3 مركبات مشاة قتالية وناقلتي جند مدرعة، بالإضافة إلى مدفع من طراز "غفوزديكا".
وأكد البيان بأنه على محور زابوروجيه، صدت القوات الروسية، وبدعم من الطيران والمدفعية، هجومين للقوات الأوكرانية، في منطقة نوفوبروكوبوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية، على هذا الاتجاه نحو 30 عسكريا، وسيارتين ومدفع هاوتزر "دي-30".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.