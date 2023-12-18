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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231218/قائد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يعلن-العثور-على-جهاز-تنصت-في-مكتبه-1084234290.html
قائد القوات المسلحة الأوكرانية يعلن العثور على جهاز تنصت في مكتبه
قائد القوات المسلحة الأوكرانية يعلن العثور على جهاز تنصت في مكتبه
أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على جهاز تنصت في أحد مكاتبه. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T11:41+0000
2023-12-18T11:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال زالوجني لوكالة "RBC" الأوكرانية: "سأقول لك، هذه هي الغرفة التي يجب أن أستخدمها اليوم. بالأمس أثناء التفتيش عثروا على جهاز تنصت على المكالمات الهاتفية".وأبلغت إدارة أمن الدولة الأوكرانية، عن اكتشاف أجهزة التنصت، في اليوم السابق، وتم فتح قضية جنائية. وذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، أنه تم العثور أيضًا على أجهزة تنصت لدى مرؤوسي زالوجني.على خلفية الصراع بين القائد العام للقوات المسلحة لأوكرانيا وفلاديمير زيلينسكي، وجدت وسائل الإعلام الأوكرانية تلميحا لأثر أوكراني في تركيب جهاز تنصت.ووصف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، محاولات الجيش الأوكراني، للانخراط في السياسة بأنها خطأ كبير. واعتبرت وسائل الإعلام ذلك هجومًا مباشرًا على زالوجني، واعترافًا فعليًا بالصراع بينهما.ونقل موقع "سترانا. وا" عن مصدر في الأوساط السياسية الأوكرانية، أن زيلينسكي يريد إجراء انتخابات في أوكرانيا، لكن لن يتم الإعلان عنها حتى الحصول على ضمانات بعدم مشاركة زالوجني.
https://sputnikarabic.ae/20231218/الإعلام-الغربي-يطالب-زيلينسكي-بتقاسم-السلطة-مع-المعارضة-قبل-انتخابات-2024-1084231907.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

قائد القوات المسلحة الأوكرانية يعلن العثور على جهاز تنصت في مكتبه

11:41 GMT 18.12.2023
© Sputnik . Miroslav Rotar / الانتقال إلى بنك الصوروزارة الخارجية الأوكرانية في كييف
وزارة الخارجية الأوكرانية في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© Sputnik . Miroslav Rotar
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أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على جهاز تنصت في أحد مكاتبه.
وقال زالوجني لوكالة "RBC" الأوكرانية: "سأقول لك، هذه هي الغرفة التي يجب أن أستخدمها اليوم. بالأمس أثناء التفتيش عثروا على جهاز تنصت على المكالمات الهاتفية".

وأوضح زالوجني أن هناك مكاتب عدة يعمل فيها، وتم العثور على الخلل في واحد منها.

وأبلغت إدارة أمن الدولة الأوكرانية، عن اكتشاف أجهزة التنصت، في اليوم السابق، وتم فتح قضية جنائية. وذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، أنه تم العثور أيضًا على أجهزة تنصت لدى مرؤوسي زالوجني.

وذكرت صحيفة "تسينزور" الأوكرانية، نقلًا عن مصادر في الخدمات الخاصة الأوكرانية، أنه تم العثور أيضًا على جهاز تنصت في مكتب المساعد الشخصي لزالوجني، كونستانتين بوشويف.

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10:01 GMT
على خلفية الصراع بين القائد العام للقوات المسلحة لأوكرانيا وفلاديمير زيلينسكي، وجدت وسائل الإعلام الأوكرانية تلميحا لأثر أوكراني في تركيب جهاز تنصت.

وكما كتبت وسائل الإعلام سابقا، من المحتمل أن يكون هناك صراع بين الرئيس الأوكراني وزالوجني. وأشار صحفيو "واشنطن بوست"، إلى أن "زالوجني الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المواطنين، يمكن أن يشكل تهديدا لزيلينسكي، إذا قرر بدء حياته السياسية".

ووصف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، محاولات الجيش الأوكراني، للانخراط في السياسة بأنها خطأ كبير. واعتبرت وسائل الإعلام ذلك هجومًا مباشرًا على زالوجني، واعترافًا فعليًا بالصراع بينهما.
ونقل موقع "سترانا. وا" عن مصدر في الأوساط السياسية الأوكرانية، أن زيلينسكي يريد إجراء انتخابات في أوكرانيا، لكن لن يتم الإعلان عنها حتى الحصول على ضمانات بعدم مشاركة زالوجني.
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