https://sputnikarabic.ae/20231218/قائد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يعلن-العثور-على-جهاز-تنصت-في-مكتبه-1084234290.html

قائد القوات المسلحة الأوكرانية يعلن العثور على جهاز تنصت في مكتبه

قائد القوات المسلحة الأوكرانية يعلن العثور على جهاز تنصت في مكتبه

أكد القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، فاليري زالوجني، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على جهاز تنصت في أحد مكاتبه. 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T11:41+0000

2023-12-18T11:41+0000

2023-12-18T11:41+0000

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وقال زالوجني لوكالة "RBC" الأوكرانية: "سأقول لك، هذه هي الغرفة التي يجب أن أستخدمها اليوم. بالأمس أثناء التفتيش عثروا على جهاز تنصت على المكالمات الهاتفية".وأبلغت إدارة أمن الدولة الأوكرانية، عن اكتشاف أجهزة التنصت، في اليوم السابق، وتم فتح قضية جنائية. وذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، أنه تم العثور أيضًا على أجهزة تنصت لدى مرؤوسي زالوجني.على خلفية الصراع بين القائد العام للقوات المسلحة لأوكرانيا وفلاديمير زيلينسكي، وجدت وسائل الإعلام الأوكرانية تلميحا لأثر أوكراني في تركيب جهاز تنصت.ووصف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، محاولات الجيش الأوكراني، للانخراط في السياسة بأنها خطأ كبير. واعتبرت وسائل الإعلام ذلك هجومًا مباشرًا على زالوجني، واعترافًا فعليًا بالصراع بينهما.ونقل موقع "سترانا. وا" عن مصدر في الأوساط السياسية الأوكرانية، أن زيلينسكي يريد إجراء انتخابات في أوكرانيا، لكن لن يتم الإعلان عنها حتى الحصول على ضمانات بعدم مشاركة زالوجني.

https://sputnikarabic.ae/20231218/الإعلام-الغربي-يطالب-زيلينسكي-بتقاسم-السلطة-مع-المعارضة-قبل-انتخابات-2024-1084231907.html

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