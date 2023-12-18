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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231218/قاذفات-سو-34-روسية-تدمر-نقطة-أوكرانية-محصنة-بقنابل-شديدة-الانفجار-1084226601.html
قاذفات "سو-34" روسية تدمر نقطة أوكرانية محصنة بقنابل شديدة الانفجار
قاذفات "سو-34" روسية تدمر نقطة أوكرانية محصنة بقنابل شديدة الانفجار
نفذت قاذافت روسية من طراز "سو-34" هجوما دمرت فيه مركزًا أوكرانيًا محصنًا، على محور كراسني ليمان. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T06:17+0000
2023-12-18T06:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الدفاع أن الروسية في بيان، إن "أطقم القاذفات المقاتلة المتعددة المهام (سو-34)، الأسرع من الصوت التابعة للقوات الجوية الفضائية، هاجمت معقلا وتمركزا لأفراد العدو في اتجاه كراسني ليمان في منطقة المنطقة العسكرية الشمالية".وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "بعد تلقي تأكيد من الاستخبارات بتدمير الأهداف، عادت أطقم الطائرات بسلام إلى المطار الذي تم منه الانطلاق".وبحسب الدفاع الروسية، فقدت القوات الأوكرانية، خلال اليوم السابق، ما يقرب من 90 جنديا في اتجاه كراسني ليمان، بالإضافة إلى مركبة مدرعة وثلاث سيارات.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231218/القوات-الروسية-تصد-7-هجمات-للجيش-الأوكراني-على-محور-كوبيانسك-وتكبده-خسائر-1084225152.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

قاذفات "سو-34" روسية تدمر نقطة أوكرانية محصنة بقنابل شديدة الانفجار

06:17 GMT 18.12.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovichطائرات "سو-34"
طائرات سو-34 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
تابعنا عبر
نفذت قاذافت روسية من طراز "سو-34" هجوما دمرت فيه مركزًا أوكرانيًا محصنًا، على محور كراسني ليمان.
وقالت الدفاع أن الروسية في بيان، إن "أطقم القاذفات المقاتلة المتعددة المهام (سو-34)، الأسرع من الصوت التابعة للقوات الجوية الفضائية، هاجمت معقلا وتمركزا لأفراد العدو في اتجاه كراسني ليمان في منطقة المنطقة العسكرية الشمالية".

استخدم الطيارون قنابل جوية شديدة الانفجار مع وحدة تخطيط وتصحيح، تمكن من توجيه هذه القذائف وتنفيذ ضربات دقيقة دون الدخول إلى نطاق الدفاع الجوي للجيش الأوكراني.

وأشارت الدفاع الروسية إلى أنه "بعد تلقي تأكيد من الاستخبارات بتدمير الأهداف، عادت أطقم الطائرات بسلام إلى المطار الذي تم منه الانطلاق".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تصد 7 هجمات للجيش الأوكراني على محور كوبيانسك وتكبده خسائر
03:09 GMT
وبحسب الدفاع الروسية، فقدت القوات الأوكرانية، خلال اليوم السابق، ما يقرب من 90 جنديا في اتجاه كراسني ليمان، بالإضافة إلى مركبة مدرعة وثلاث سيارات.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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