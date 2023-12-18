مارك زوكربيرغ يبني مخبأ سريا تحت الأرض خوفا من "كارثة قريبة"... فيديو
© AFP 2023 / Anthony Wallaceباب مخبأ أستاذ الهندسة المعمارية لي تاي-جو، وهو يفتح باب مخبأه، والذي تم تشييده بعمق متر واحد ويمكنه الحماية من التداعيات الإشعاعية لانفجار نووي على ممتلكاته في جيتشيو، على بعد حوالي 120 كم جنوب شرق العاصمة، كوريا الجنوبية 17 أكتوبر 2022
© AFP 2023 / Anthony Wallace
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يعمل مارك زوكربيرغ، مؤسس شركة "ميتا" (محظورة في روسيا بسبب أنشطتها المتطرفة)، على بناء مخبأ محصن سري له في ولاية هاواي، لحماية عائلته في حال اندلعت حرب عالمية ثالثة.
وفقا لموقع "Wired" الأمريكي، سيكون الحصن وسط المحيط في جزيرة هاواي، وستكون أقرب يابسة على بعد 4000 كيلومتر لضمان عدم تأثر المنزل المحصن بأي تفجيرات نووية. وسيكون المخبأ مضادًا للانفجارات في حال اندلاع حرب عالمية.
وأضاف الموقع: "لا يسمح لأي شخص يعمل في هذا المشروع بالتحدث عما يقومون ببنائه، وجميع العاملين ملزمين باتفاقية عدم إفشاء صارمة، وأطقم البناء المختلفة داخل الموقع يتم تكليفهم بمشاريع منفصلة، ويُمنع العمال من التحدث مع أطقم أخرى حول عملهم".
وقالت الصحيفة: "المشروع ضخم للغاية لدرجة أن حصة كبيرة من الجزيرة مرتبطة باتفاقية عدم الإفشاء. ولكن الجميع هنا يعرف من يقف وراء ذلك، مارك زوكربيرغ، الذي اشترى الأرض في سلسلة من الصفقات بدأت في أغسطس (آب) 2014".
Mark Zuckerberg rushing to build a massive underground bunker! What does he know that we don’t? pic.twitter.com/wVuRLKjuNm— Matt Wallace (@MattWallace888) December 17, 2023
وبحسب الموقع، فإن المشروع المعروف باسم "Koolau Ranch"، وفقًا لوثائق التخطيط، سيشمل مأوى تحت الأرض مساحته 5000 قدم مربع، وسيكون له إمدادات الطاقة والغذاء الخاصة به.