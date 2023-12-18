مسيرات "لانتسيت" الروسية "تحصد" دبابات ومدافع أوكرانية قرب أرتيوموفسك... فيديو
© Photoلانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر تدمير القوات الروسية، لدبابة ومدفعين ذاتيي الحركة تابعين للقوات الأوكرانية، بضربات مباشرة بواسطة مسيرات روسية من طراز "لانتسيت" على محور أندريفيكا قرب أرتيوموفسك.
وأظهرت اللقطات المنشورة قيام طائرات مسيرة روسية، برصد ومتابعة الموقع قبل إطلاق مسيرات "لانتسيت".
طائرات مسيرة روسية تدمر آليات الجيش الأوكراني— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) December 18, 2023
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد تظهر تدمير القوات الروسية لدبابة ومدفعين ذاتيي الدفع تابعين للقوات الأوكرانية بضربات مباشرة بواسطة مسيرات روسية من طراز "لانسيت" على محور أندريفيكا قرب أرتيوموفسك. pic.twitter.com/PQ5oTjj37B
وعملت طائرات "لانتسيت" المسيرة بضرب الأهداف المتحركة والثابتة بعدما تبين أنها معدات عسكرية أوكرانية متخفية قريبة من محور أندريفيكا قرب أرتيوموفسك.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.