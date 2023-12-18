عربي
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231218/مسيرات-لانتسيت-الروسية-تحصد-دبابات-ومدافع-أوكرانية-قرب-أرتيوموفسك-فيديو--1084234126.html
مسيرات "لانتسيت" الروسية "تحصد" دبابات ومدافع أوكرانية قرب أرتيوموفسك... فيديو
مسيرات "لانتسيت" الروسية "تحصد" دبابات ومدافع أوكرانية قرب أرتيوموفسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر تدمير القوات الروسية، لدبابة ومدفعين ذاتيي الحركة تابعين للقوات الأوكرانية، بضربات مباشرة بواسطة مسيرات روسية من طراز... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T11:24+0000
2023-12-18T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082823579_114:0:1108:559_1920x0_80_0_0_e54387a47d548b650673106ed649f405.jpg
وأظهرت اللقطات المنشورة قيام طائرات مسيرة روسية، برصد ومتابعة الموقع قبل إطلاق مسيرات "لانتسيت".وعملت طائرات "لانتسيت" المسيرة بضرب الأهداف المتحركة والثابتة بعدما تبين أنها معدات عسكرية أوكرانية متخفية قريبة من محور أندريفيكا قرب أرتيوموفسك.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/05/1082823579_239:0:984:559_1920x0_80_0_0_6fb438ece8e8ba33ac452c8ac158e52e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

مسيرات "لانتسيت" الروسية "تحصد" دبابات ومدافع أوكرانية قرب أرتيوموفسك... فيديو

11:24 GMT 18.12.2023
© Photoلانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية
لانتسيت روسية تدمر دبابة ليوبارد ألمانية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© Photo
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد تظهر تدمير القوات الروسية، لدبابة ومدفعين ذاتيي الحركة تابعين للقوات الأوكرانية، بضربات مباشرة بواسطة مسيرات روسية من طراز "لانتسيت" على محور أندريفيكا قرب أرتيوموفسك.
وأظهرت اللقطات المنشورة قيام طائرات مسيرة روسية، برصد ومتابعة الموقع قبل إطلاق مسيرات "لانتسيت".
وعملت طائرات "لانتسيت" المسيرة بضرب الأهداف المتحركة والثابتة بعدما تبين أنها معدات عسكرية أوكرانية متخفية قريبة من محور أندريفيكا قرب أرتيوموفسك.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا الاتحادية، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMTРаненные в результате израильской бомбардировки палестинцы, доставленные в больницу в Хан-Юнисе - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مجمع ناصر الطبي... فيديو وصور06:13 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала