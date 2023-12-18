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مشاهد للحظة استهداف صاروخ "القسام" رتلا عسكريا إسرائيليا وتدمير "همر"... فيديو
مشاهد للحظة استهداف صاروخ "القسام" رتلا عسكريا إسرائيليا وتدمير "همر"... فيديو
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، فيديو يظهر لحظة استهداف رتل عسكري إسرائيلي وتدمير إحدى المدرعات بالكامل. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T14:22+0000
2023-12-18T14:22+0000
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قطاع غزة
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وقالت "القسام" في بيان نشرته مساء اليوم الاثنين، على قناتها في "تلغرام"، إن المشاهد هي لعملية "استهداف جيب صهيوني من نوع همر بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا".وقالت "القسام" في بيان لاحق، إن عناصرها دمروا دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" شرق بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
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رصد عسكري, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
رصد عسكري, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة

مشاهد للحظة استهداف صاروخ "القسام" رتلا عسكريا إسرائيليا وتدمير "همر"... فيديو

14:22 GMT 18.12.2023
© Photo / t.me/qassambrigadesصاروخ تابع لـ"كتائب القسام" لحظة استهداف رتل عسكري إسرائيلي
صاروخ تابع لـكتائب القسام لحظة استهداف رتل عسكري إسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© Photo / t.me/qassambrigades
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نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، فيديو يظهر لحظة استهداف رتل عسكري إسرائيلي وتدمير إحدى المدرعات بالكامل.
وقالت "القسام" في بيان نشرته مساء اليوم الاثنين، على قناتها في "تلغرام"، إن المشاهد هي لعملية "استهداف جيب صهيوني من نوع همر بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا".
وقالت "القسام" في بيان لاحق، إن عناصرها دمروا دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" شرق بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:18 GMT
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