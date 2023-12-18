https://sputnikarabic.ae/20231218/مشاهد-للحظة-استهداف-صاروخ-القسام-رتلا-عسكريا-إسرائيليا-وتدمير-همر-فيديو--1084240575.html
مشاهد للحظة استهداف صاروخ "القسام" رتلا عسكريا إسرائيليا وتدمير "همر"... فيديو
مشاهد للحظة استهداف صاروخ "القسام" رتلا عسكريا إسرائيليا وتدمير "همر"... فيديو
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، فيديو يظهر لحظة استهداف رتل عسكري إسرائيلي وتدمير إحدى المدرعات بالكامل. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T14:22+0000
2023-12-18T14:22+0000
2023-12-18T14:22+0000
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وقالت "القسام" في بيان نشرته مساء اليوم الاثنين، على قناتها في "تلغرام"، إن المشاهد هي لعملية "استهداف جيب صهيوني من نوع همر بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا".وقالت "القسام" في بيان لاحق، إن عناصرها دمروا دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" شرق بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
رصد عسكري, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة
مشاهد للحظة استهداف صاروخ "القسام" رتلا عسكريا إسرائيليا وتدمير "همر"... فيديو
يتبع
نشرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس"، فيديو يظهر لحظة استهداف رتل عسكري إسرائيلي وتدمير إحدى المدرعات بالكامل.
وقالت "القسام" في بيان نشرته مساء اليوم الاثنين، على قناتها في "تلغرام"، إن المشاهد هي لعملية "استهداف جيب صهيوني من نوع همر بصاروخ "كورنيت" مضاد للدروع شمال شرق بيت لاهيا".
وقالت "القسام" في بيان لاحق، إن عناصرها دمروا دبابة "ميركافا" إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" شرق بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.