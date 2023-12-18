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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231218/مصدر-مقرب-من-زيلينسكي-يكشف-عن-قلق-كبير-في-كييف-حول-الدعم-من-بريطانيا-1084226785.html
مصدر مقرب من زيلينسكي يكشف عن قلق كبير في كييف حول الدعم من بريطانيا
مصدر مقرب من زيلينسكي يكشف عن قلق كبير في كييف حول الدعم من بريطانيا
أعلن مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والذي رفض الكشف عن هويته، أن عدم وجود خطط محددة لتقديم المساعدة لكييف من لندن يخلق مشاكل للقوات المسلحة... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T06:29+0000
2023-12-18T06:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال المستشار، في مقابلة مع مجلة "فيلت" الألمانية: "في كييف، يشعرون بالقلق من أن لندن لم تنشر بعد ميزانية المساعدات العسكرية الرسمية للعام المقبل. بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، هذا يعني أنه ليس لديهم الفرصة للتخطيط لأعمالهم على المدى الطويل وشراء الذخيرة والأسلحة في أوكرانيا".وتابع مستشار زيلينسكي: "هذا بدوره قد يؤثر على مسار الأعمال العدائية". وكشفت مادة صحفية أنه على هامش اجتماع الحكومة البريطانية، انتشرت شائعات حول الافتقار إلى "حرية المناورة المالية"، لافتة إلى أن أحداثًا أخرى قد تتطور وفقًا لـ "تأثير الدومينو".وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20231216/إعلام-بريطاني-يتحدث-عن-شكل-معاهدة-السلام-المحتملة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1084176985.html
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العالم
العالم

مصدر مقرب من زيلينسكي يكشف عن قلق كبير في كييف حول الدعم من بريطانيا

06:29 GMT 18.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirdaجنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AP Photo / Vadim Ghirda
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أعلن مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والذي رفض الكشف عن هويته، أن عدم وجود خطط محددة لتقديم المساعدة لكييف من لندن يخلق مشاكل للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال المستشار، في مقابلة مع مجلة "فيلت" الألمانية: "في كييف، يشعرون بالقلق من أن لندن لم تنشر بعد ميزانية المساعدات العسكرية الرسمية للعام المقبل. بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، هذا يعني أنه ليس لديهم الفرصة للتخطيط لأعمالهم على المدى الطويل وشراء الذخيرة والأسلحة في أوكرانيا".
لقاء وزيري الخارجية الروسي ونظيره الأوكراني في أنطاليا - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
إعلام بريطاني يتحدث عن شكل معاهدة السلام المحتملة بين روسيا وأوكرانيا
16 ديسمبر, 13:05 GMT
وتابع مستشار زيلينسكي: "هذا بدوره قد يؤثر على مسار الأعمال العدائية".
وكشفت مادة صحفية أنه على هامش اجتماع الحكومة البريطانية، انتشرت شائعات حول الافتقار إلى "حرية المناورة المالية"، لافتة إلى أن أحداثًا أخرى قد تتطور وفقًا لـ "تأثير الدومينو".
وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
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