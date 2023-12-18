https://sputnikarabic.ae/20231218/مصدر-مقرب-من-زيلينسكي-يكشف-عن-قلق-كبير-في-كييف-حول-الدعم-من-بريطانيا-1084226785.html
مصدر مقرب من زيلينسكي يكشف عن قلق كبير في كييف حول الدعم من بريطانيا
مصدر مقرب من زيلينسكي يكشف عن قلق كبير في كييف حول الدعم من بريطانيا
أعلن مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والذي رفض الكشف عن هويته، أن عدم وجود خطط محددة لتقديم المساعدة لكييف من لندن يخلق مشاكل للقوات المسلحة... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T06:29+0000
2023-12-18T06:29+0000
2023-12-18T06:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وقال المستشار، في مقابلة مع مجلة "فيلت" الألمانية: "في كييف، يشعرون بالقلق من أن لندن لم تنشر بعد ميزانية المساعدات العسكرية الرسمية للعام المقبل. بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، هذا يعني أنه ليس لديهم الفرصة للتخطيط لأعمالهم على المدى الطويل وشراء الذخيرة والأسلحة في أوكرانيا".وتابع مستشار زيلينسكي: "هذا بدوره قد يؤثر على مسار الأعمال العدائية". وكشفت مادة صحفية أنه على هامش اجتماع الحكومة البريطانية، انتشرت شائعات حول الافتقار إلى "حرية المناورة المالية"، لافتة إلى أن أحداثًا أخرى قد تتطور وفقًا لـ "تأثير الدومينو".وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20231216/إعلام-بريطاني-يتحدث-عن-شكل-معاهدة-السلام-المحتملة-بين-روسيا-وأوكرانيا-1084176985.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مصدر مقرب من زيلينسكي يكشف عن قلق كبير في كييف حول الدعم من بريطانيا
أعلن مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، والذي رفض الكشف عن هويته، أن عدم وجود خطط محددة لتقديم المساعدة لكييف من لندن يخلق مشاكل للقوات المسلحة الأوكرانية.
وقال المستشار، في مقابلة مع مجلة "فيلت" الألمانية: "في كييف، يشعرون بالقلق من أن لندن لم تنشر بعد ميزانية المساعدات العسكرية الرسمية للعام المقبل. بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، هذا يعني أنه ليس لديهم الفرصة للتخطيط لأعمالهم على المدى الطويل وشراء الذخيرة والأسلحة في أوكرانيا".
وتابع مستشار زيلينسكي: "هذا بدوره قد يؤثر على مسار الأعمال العدائية".
وكشفت مادة صحفية أنه على هامش اجتماع الحكومة البريطانية، انتشرت شائعات حول الافتقار إلى "حرية المناورة المالية"، لافتة إلى أن أحداثًا أخرى قد تتطور وفقًا لـ "تأثير الدومينو".
وفقًا لشبكة "إن بي سي"، يناقش المسؤولون الأمريكيون والأوروبيون بالفعل مع كييف العواقب المحتملة لمحادثات السلام مع روسيا، بما في ذلك الخطوط العريضة لما قد يتعين على أوكرانيا التخلي عنه من أجل التوصل إلى اتفاق.