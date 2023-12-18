https://sputnikarabic.ae/20231218/مكتب-زيلينسكي-يرد-على-أنباء-إعلان-قائد-القوات-الأوكرانية-اكتشاف-جهاز-تنصت-في-مكتبه-1084239650.html

مكتب زيلينسكي يرد على أنباء إعلان قائد القوات الأوكرانية اكتشاف جهاز تنصت في مكتبه

مكتب زيلينسكي يرد على أنباء إعلان قائد القوات الأوكرانية اكتشاف جهاز تنصت في مكتبه

أفاد سيرغي ليشيشينكو، مستشار مدير مكتب الرئيس الأوكراني، بأن "وسائل الإعلام أخطأت عندما كتبت أنه تم العثور على جهاز تنصت في مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة... 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T14:05+0000

2023-12-18T14:05+0000

2023-12-18T14:09+0000

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ووفقا لليشيشينكو، فإنه "تم العثور على الجهاز في غرفة تقع في أحد المباني العامة، حيث كان القائد العام (زالوجني) ينوي الإقامة مع زملائه ومرؤوسيه".وأضاف ليشيشينكو "أما بالنسبة للتنصت ذاته، فنحن نتحدث عن جهاز قديم ليس لديه القدرة على إرسال إشارة أو تجميع المعلومات ويُزعم أنه تم استخدامه من قبل الخدمات الأوكرانية، في أيام يانوكوفيتش (فيكتور يانوكوفيتش رئيس أوكرانيا، عام 2001)".وذكرت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، أنه تم العثور أيضًا على أجهزة استماع بحوزة موظفيها. وذكرت صحيفة "سينسور" الأوكرانية، نقلًا عن مصادر في أجهزة المخابرات الأوكرانية، اليوم الاثنين، أنه تم العثور على جهاز تنصت في مكتب المساعد الشخصي لزالوجني، كونستانتين بوشويف.وقال زالوجني لوكالة "RBC" الأوكرانية: "سأقول لك، هذه هي الغرفة التي يجب أن أستخدمها اليوم. بالأمس أثناء التفتيش عثروا على جهاز تنصت على المكالمات الهاتفية".ووصف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، محاولات الجيش الأوكراني، للانخراط في السياسة بأنها خطأ كبير. واعتبرت وسائل الإعلام ذلك هجومًا مباشرًا على زالوجني، واعترافًا فعليًا بالصراع بينهما.

https://sputnikarabic.ae/20231218/قائد-القوات-المسلحة-الأوكرانية-يعلن-العثور-على-جهاز-تنصت-في-مكتبه-1084234290.html

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