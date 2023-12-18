https://sputnikarabic.ae/20231218/هل-نفذته-إسرائيل؟-تعطل-خدمات-محطات-الوقود-في-إيران-بسبب-عمل-تخريبي-محتمل-1084228939.html
هل نفذته إسرائيل؟... تعطل خدمات محطات الوقود في إيران بسبب "عمل تخريبي" محتمل
هل نفذته إسرائيل؟... تعطل خدمات محطات الوقود في إيران بسبب "عمل تخريبي" محتمل
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، بأن الخدمات في العديد من محطات الوقود في إيران تعطلت، مشيرًا إلى احتمالية تعطلها بسبب عمل تخريبي. 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T08:49+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال التلفزيون الإيراني: "هناك احتمالية لعمل تخريبي وراء تعطل محطات الوقود"، فيما قال المتحدث باسم نقابة محطات الوقود في إيران، رضا نواز، إن "توقف محطات الوقود وقع في جميع البلاد وليست فقط في طهران".وأضاف نواز أن "الخبراء يعملون على الأمر ويحاولون حل هذه المشكلة خلال الساعات القليلة المقبلة".وألمحت صحيفة "معاريف" العبرية، بأن تكون مجموعة "هاكرز" إسرائيلية هي من تقف خلف الهجوم، وقالت إنه سبق التقرير تغريدة لمجموعة قرصنة تدعى "العصفور المفترس" (The Predatory Sparrow)، زعمت أنها هاجمت نظام إمدادات الوقود الوطني الإيراني.وأضافت الصحيفة أن القراصنة قالوا إن الهجوم "ردًا على عدوان إيران ووكلائها في المنطقة"، وإنه "ليس سوى جزء صغير جدًا من قدراتنا ضد شر محاوركم الإرهابية في المنطقة".وتابعت: "سبق أن تم ربط اسم المجموعة بهجمات إلكترونية كبيرة ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني. وعلى الرغم من أن هذه الهجمات تُنسب في بعض الحالات إلى إسرائيل، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هناك تورط إسرائيلي في الحادث".وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وقع هجوم مماثل على محطات الوقود في جميع أنحاء إيران، عندما تم إغلاق المحطات بالكامل، وسارعوا في طهران إلى اتهام إسرائيل والولايات المتحدة بالتورط.
https://sputnikarabic.ae/20211026/تعطل-محطات-وقود-في-إيران-نتيجة-لهجوم-إلكتروني-1050539633.html
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
هل نفذته إسرائيل؟... تعطل خدمات محطات الوقود في إيران بسبب "عمل تخريبي" محتمل
أفاد التلفزيون الرسمي الإيراني، اليوم الاثنين، بأن الخدمات في العديد من محطات الوقود في إيران تعطلت، مشيرًا إلى احتمالية تعطلها بسبب عمل تخريبي.
القاهرة - سبوتنيك
. وقال التلفزيون الإيراني: "هناك احتمالية لعمل تخريبي وراء تعطل محطات الوقود"، فيما قال المتحدث باسم نقابة محطات الوقود في إيران، رضا نواز، إن "توقف محطات الوقود وقع في جميع البلاد وليست فقط في طهران".
وأضاف نواز أن "الخبراء يعملون على الأمر ويحاولون حل هذه المشكلة خلال الساعات القليلة المقبلة".
وألمحت صحيفة
"معاريف" العبرية، بأن تكون مجموعة "هاكرز" إسرائيلية هي من تقف خلف الهجوم، وقالت إنه سبق التقرير تغريدة لمجموعة قرصنة تدعى "العصفور المفترس" (The Predatory Sparrow)، زعمت أنها هاجمت نظام إمدادات الوقود الوطني الإيراني.
26 أكتوبر 2021, 12:39 GMT
وأضافت الصحيفة أن القراصنة قالوا إن الهجوم "ردًا على عدوان إيران ووكلائها في المنطقة"، وإنه "ليس سوى جزء صغير جدًا من قدراتنا ضد شر محاوركم الإرهابية في المنطقة".
وتابعت: "سبق أن تم ربط اسم المجموعة بهجمات إلكترونية كبيرة ضد أهداف تابعة للحرس الثوري الإيراني. وعلى الرغم من أن هذه الهجمات تُنسب في بعض الحالات إلى إسرائيل، إلا أنه ليس من الواضح ما إذا كان هناك تورط إسرائيلي في الحادث".
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وقع هجوم مماثل على محطات الوقود
في جميع أنحاء إيران، عندما تم إغلاق المحطات بالكامل، وسارعوا في طهران إلى اتهام إسرائيل والولايات المتحدة بالتورط.