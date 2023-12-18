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https://sputnikarabic.ae/20231218/وزير-الدفاع-الأمريكي-يصل-إلى-إسرائيل-لمناقشة-الانتقال-إلى-نوع-جديد-من-العمليات-العسكرية-في-غزة-1084236250.html
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل لمناقشة الانتقال إلى نوع جديد من العمليات العسكرية في غزة
وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل لمناقشة الانتقال إلى نوع جديد من العمليات العسكرية في غزة
أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عبر موقع منصة "إكس"، أنه وصل إلى تل أبيب، حيث ينوي لقاء القيادة الإسرائيلية، وتعد زيارته هي الثانية منذ اندلاع الحرب في... 18.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-18T12:36+0000
2023-12-18T12:38+0000
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وقال أوستن: "عند هبوطي في تل أبيب، سألتقي بوزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومجلس الوزراء الحربي، لإعادة تأكيد التزام أمريكا الثابت تجاه إسرائيل".وكانت شبكة "سي إن إن"، قد ذكرت في وقت سابق، أن أوستن، خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل، يعتزم الحصول على معلومات من سلطات البلاد حول الأهداف المحددة التي تضعها القيادة الإسرائيلية لنفسها خلال العملية في قطاع غزة، من أجل الانتقال إلى مرحلتها التالية.وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، استهل أوستن زيارته بلقاء مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بحضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس أركان الجيوش الأمريكية المشتركة، تشارلز براون.كما يتوقع أن يعلن أوستن، عن إقامة تحالف دولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها جماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر بوجه الملاحة البحرية عند مضيق باب المندب.وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "أوستن، سيعقد اجتماعات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإجراء محادثات مفصلة حول متى وكيف ستنتقل إسرائيل إلى مرحلة جديدة من القتال، ينتشر فيها عدد أقل من قوات الجيش في المراكز السكانية في قطاع غزة، لتنفيذ مهام محددة بناءً على معلومات استخبارية".وبحسب الصحيفة، فإن "هذه العمليات تهدف بالأساس لتحديد مكان قادة حماس واستهدافهم وإنقاذ الرهائن وتدمير الأنفاق"، وأشارت الصحيفة إلى أن "رئيس الأركان الأمريكي، الجنرال تشارلز براون، سينضم إلى أوستن، في الاجتماعات التي سيعقدها في إسرائيل، في ظل تعقيد المرحلة الحالية من العمليات القتالية".كما تأتي رحلة أوستن، بعد أيام من تأكيد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارته إلى تل أبيب، أن "إسرائيل تعتزم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب، تركز على طرق أكثر دقة لاستهداف قيادة حماس"، وسط تقارير تفيد بأن المرحلة الأقل شدة ينبغي أن تبدأ في غضون أسابيع.
https://sputnikarabic.ae/20231218/شركة-بريطانية-تعلق-جميع-عمليات-عبور-ناقلات-النفط-عبر-البحر-الأحمر---1084235648.html
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العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
العالم, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم

وزير الدفاع الأمريكي يصل إلى إسرائيل لمناقشة الانتقال إلى نوع جديد من العمليات العسكرية في غزة

12:36 GMT 18.12.2023 (تم التحديث: 12:38 GMT 18.12.2023)
© AFP 2023 / MONEY SHARMAوزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن
وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن - سبوتنيك عربي, 1920, 18.12.2023
© AFP 2023 / MONEY SHARMA
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أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، عبر موقع منصة "إكس"، أنه وصل إلى تل أبيب، حيث ينوي لقاء القيادة الإسرائيلية، وتعد زيارته هي الثانية منذ اندلاع الحرب في غزة، في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
وقال أوستن: "عند هبوطي في تل أبيب، سألتقي بوزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومجلس الوزراء الحربي، لإعادة تأكيد التزام أمريكا الثابت تجاه إسرائيل".

وأضاف: "ستتم مناقشة عمليات الجيش الإسرائيلي لتدمير حماس، والتأكيد على الحاجة إلى حماية المدنيين من الأذى والانتهاكات، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة".

وكانت شبكة "سي إن إن"، قد ذكرت في وقت سابق، أن أوستن، خلال زيارته المرتقبة لإسرائيل، يعتزم الحصول على معلومات من سلطات البلاد حول الأهداف المحددة التي تضعها القيادة الإسرائيلية لنفسها خلال العملية في قطاع غزة، من أجل الانتقال إلى مرحلتها التالية.

وقالت صحيفة "غارديان" البريطانية، إن "الوزير سيعلن، خلال الزيارة، عن تشكيل قوة حماية بحرية جديدة، وسط الهجمات المتكررة التي شنها الحوثيون على السفن التجارية التي تعبر البحر الأحمر".

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12:17 GMT
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، استهل أوستن زيارته بلقاء مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت، بحضور رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هاليفي، ورئيس أركان الجيوش الأمريكية المشتركة، تشارلز براون.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية: "من المتوقع أن يناقش أوستن، مسألة الجدول الزمني للحرب على غزة، وموعد الانتقال إلى نمط آخر من العمليات العسكرية، إلى جانب المساعدات الإنسانية والطبية للقطاع".

كما يتوقع أن يعلن أوستن، عن إقامة تحالف دولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها جماعة "أنصار الله" اليمنية، في البحر الأحمر بوجه الملاحة البحرية عند مضيق باب المندب.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، بأن "أوستن، سيعقد اجتماعات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، لإجراء محادثات مفصلة حول متى وكيف ستنتقل إسرائيل إلى مرحلة جديدة من القتال، ينتشر فيها عدد أقل من قوات الجيش في المراكز السكانية في قطاع غزة، لتنفيذ مهام محددة بناءً على معلومات استخبارية".
وبحسب الصحيفة، فإن "هذه العمليات تهدف بالأساس لتحديد مكان قادة حماس واستهدافهم وإنقاذ الرهائن وتدمير الأنفاق"، وأشارت الصحيفة إلى أن "رئيس الأركان الأمريكي، الجنرال تشارلز براون، سينضم إلى أوستن، في الاجتماعات التي سيعقدها في إسرائيل، في ظل تعقيد المرحلة الحالية من العمليات القتالية".

وتأتي زيارة وزير الدفاع الأميركي لإسرائيل، ضمن جولة في المنطقة تشمل أيضا قطر والبحرين.

كما تأتي رحلة أوستن، بعد أيام من تأكيد مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، خلال زيارته إلى تل أبيب، أن "إسرائيل تعتزم الانتقال إلى مرحلة جديدة من الحرب، تركز على طرق أكثر دقة لاستهداف قيادة حماس"، وسط تقارير تفيد بأن المرحلة الأقل شدة ينبغي أن تبدأ في غضون أسابيع.
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