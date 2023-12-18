https://sputnikarabic.ae/20231218/وزير-المالية-الإسرائيلي-يتعهد-بمنع-إرسال-شيكل-واحد-من-ضرائب-السلطة-الفلسطينية-إلى-حماس-في-غزة-1084242320.html

وزير المالية الإسرائيلي يتعهد بمنع إرسال "شيكل واحد" من الضرائب الفلسطينية إلى "حماس" في ‏غزة

وزير المالية الإسرائيلي يتعهد بمنع إرسال "شيكل واحد" من الضرائب الفلسطينية إلى "حماس" في ‏غزة

أكد وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، اليوم الاثنين، بأنه لن يسمح بتحويل "حتى شيكل واحد" ‏من أموال الضرائب الفلسطينية، التي جمعتها إسرائيل للسلطة... 18.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-18T15:19+0000

2023-12-18T15:19+0000

2023-12-18T15:28+0000

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

إسرائيل

أخبار فلسطين اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

العالم العربي

حركة حماس

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/04/1074317036_0:0:1709:961_1920x0_80_0_0_50df80dc1a07afdec81f329bc15fa885.jpg

وقال في حديثه خلال الاجتماع الأسبوعي لحزبه اليميني المتطرف، إنه سمع تقارير حول الحلول المحتملة للمشكلة، مثل جعل دول ثالثة تعمل على ضمان وصول الأموال إلى وجهتها المقصودة، وهي مبادرات يتم الترويج لها كجزء من "ضغوط دولية" على إسرائيل بشأن هذه القضية، وفقا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".وشدد وزير المالية الإسرائيلي في حديثه، على أنه أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بموقفه "بعبارات لا لبس فيها"، وأنه سيكون "على استعداد لدفع الثمن"، إذا وافقت الحكومة على هذه التحويلات.وصوّت مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي في بداية شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، بالموافقة على تحويل جزئي لأموال الضرائب التي جمعها للسلطة الفلسطينية، مطروحا منها نحو 100 مليون دولار مخصصة لأغراض مختلفة في غزة.لكن السلطة الفلسطينية رفضت قبول هذا النقل الجزئي، إذ وصف رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، الاقتراح بأنه "قرار سياسي"، يهدف إلى فصل غزة عن الضفة الغربية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء، وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.

https://sputnikarabic.ae/20231211/الرئاسة-الفلسطينية-اقتطاع-إسرائيل-الأموال-المخصصة-لغزة-جريمة-حرب-1083985605.html

https://sputnikarabic.ae/20230204/خصم-أموال-المقاصة-وقصف-غزة-لماذا-تصعد-إسرائيل-ضد-الفلسطينيين-رغم-زيارة-بلينكن؟-1073098105.html

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, حركة حماس, طوفان الأقصى