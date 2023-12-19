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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231219/إعلام-ألماني-يسلط-الضوء-على-عمليات-الاستسلام-الجماعي-لعناصر-قوات-كييف-1084264319.html
إعلام ألماني يسلط الضوء على عمليات "الاستسلام الجماعي" لعناصر قوات كييف
إعلام ألماني يسلط الضوء على عمليات "الاستسلام الجماعي" لعناصر قوات كييف
أفاد الصحفي الألماني جوليان روبكي بأن جنود القوات المسلحة الأوكرانية يضطرون إلى الاستسلام بسبب النقص الحاد في أنواع مختلفة من المعدات والطائرات. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T12:31+0000
2023-12-19T12:32+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال روبكي: "نحن نرى كيف يستسلم الأوكرانيون… هذا هو الواقع، الأوكرانيون لديهم عتاد ضعيف، وليس لديهم دعم جوي، ولا أسلحة مضادة للدبابات".وقال في تقرير لصحيفة "بيلد" : "الروس يتقدمون إلى الأمام".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231219/إعلام-القوات-المسلحة-الأوكرانية-عاجزة-أمام-القنابل-الانزلاقية-الروسية-1084259619.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام ألماني يسلط الضوء على عمليات "الاستسلام الجماعي" لعناصر قوات كييف

12:31 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 12:32 GMT 19.12.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد الصحفي الألماني جوليان روبكي بأن جنود القوات المسلحة الأوكرانية يضطرون إلى الاستسلام بسبب النقص الحاد في أنواع مختلفة من المعدات والطائرات.
وقال روبكي: "نحن نرى كيف يستسلم الأوكرانيون… هذا هو الواقع، الأوكرانيون لديهم عتاد ضعيف، وليس لديهم دعم جوي، ولا أسلحة مضادة للدبابات".

وأشار إلى أن حالة القوات المسلحة الأوكرانية في بعض مناطق الجبهة مؤسفة للغاية لدرجة أنها لا تملك حتى طائرات دون طيار، كما أن خط الدفاع ضعيف بشكل لا يصدق.

وقال في تقرير لصحيفة "بيلد" : "الروس يتقدمون إلى الأمام".

وفي وقت سابق، ذكرت شبكة "سي إن إن"، نقلاً عن مسؤولين، أن القوات الأوكرانية يتعين عليها تقنين استخدام الذخيرة بينما يطلق الجيش الروسي النار على مواقعه بكثافة أكبر بخمس إلى سبع مرات من قدرات القوات المسلحة الأوكرانية.

الأسلحة الروسية: قاذفة القنابل الاستراتيجية تو - 160 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: القوات المسلحة الأوكرانية عاجزة أمام القنابل الانزلاقية الروسية
10:44 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها، دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال، وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
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