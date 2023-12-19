https://sputnikarabic.ae/20231219/إعلام-بريطاني-يكشف-عن-ضربة-موجعة-لزيلينسكي-1084264628.html
إعلام بريطاني يكشف عن "ضربة موجعة" لزيلينسكي
إعلام بريطاني يكشف عن "ضربة موجعة" لزيلينسكي
صرحت صحيفة بريطانية بأن تقليص حجم العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية كان بمثابة ضربة قوية لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T12:49+0000
2023-12-19T12:49+0000
2023-12-19T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "تعرض فلاديمير زيلينسكي لضربة قوية بعد أن أجبر انخفاض المساعدات الخارجية أوكرانيا على تقليص حجم العمليات العسكرية في الحرب مع روسيا".وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن احتمال انتصار روسيا على الغرب في معركة الاستنزاف "مثير للقلق".وفي وقت سابق، قالت نائبة البرلمان الأوكراني، ألكسندرا أوستينوفا، إن أوكرانيا، بسبب نقص الذخيرة، تقوم بإعداد ثلاثة خطوط من التحصينات للمضي في موقف دفاعي. وفي رأيها أن الولايات المتحدة وأوروبا، حتى لو توحدتا، لا تستطيعان إنتاج عدد القذائف التي تمتلكها روسيا.وقد تفاقم نقص الذخيرة بسبب الصراعات الغربية للحفاظ على الإمدادات. وفي حين تعهد الاتحاد الأوروبي بإرسال مليون قذيفة مدفعية بحلول مارس/آذار 2024، لم يتم تسليم سوى 480 ألف قذيفة فقط أو هي في طور الإعداد.
https://sputnikarabic.ae/20231219/شويغو-المعدات-الروسية-تفوقت-على-نظيراتها-الأطلسية-والإنتاج-الحربي-تضاعف-4-مرات--1084260274.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام بريطاني يكشف عن "ضربة موجعة" لزيلينسكي
صرحت صحيفة بريطانية بأن تقليص حجم العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية كان بمثابة ضربة قوية لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.
وقالت الصحيفة: "تعرض فلاديمير زيلينسكي لضربة قوية بعد أن أجبر انخفاض المساعدات الخارجية أوكرانيا على تقليص حجم العمليات العسكرية في الحرب مع روسيا".
وأشارت الصحيفة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص كبير في الذخيرة بسبب عدم قدرة الحلفاء الغربيين على إمداد أوكرانيا بالذخيرة اللازمة بشكل مستمر.
وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن احتمال انتصار روسيا على الغرب في معركة الاستنزاف "مثير للقلق".
وفي وقت سابق، قالت نائبة البرلمان الأوكراني، ألكسندرا أوستينوفا، إن أوكرانيا، بسبب نقص الذخيرة، تقوم بإعداد ثلاثة خطوط من التحصينات للمضي في موقف دفاعي. وفي رأيها أن الولايات المتحدة وأوروبا، حتى لو توحدتا، لا تستطيعان إنتاج عدد القذائف التي تمتلكها روسيا.
بالإضافة إلى ذلك، ذكرت شبكة "سي إن إن" يوم الجمعة الماضي، نقلاً عن مسؤولين، أن القوات الأوكرانية تضطر إلى تقنين استخدام الذخيرة بينما يهاجم الجيش الروسي مواقعها بكثافة أكبر بخمس إلى سبع مرات من قدرات القوات المسلحة الأوكرانية.
وقد تفاقم نقص الذخيرة بسبب الصراعات الغربية للحفاظ على الإمدادات. وفي حين تعهد الاتحاد الأوروبي بإرسال مليون قذيفة مدفعية بحلول مارس/آذار 2024، لم يتم تسليم سوى 480 ألف قذيفة فقط أو هي في طور الإعداد.