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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231219/إعلام-بريطاني-يكشف-عن-ضربة-موجعة-لزيلينسكي-1084264628.html
إعلام بريطاني يكشف عن "ضربة موجعة" لزيلينسكي
إعلام بريطاني يكشف عن "ضربة موجعة" لزيلينسكي
صرحت صحيفة بريطانية بأن تقليص حجم العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية كان بمثابة ضربة قوية لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T12:49+0000
2023-12-19T12:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "تعرض فلاديمير زيلينسكي لضربة قوية بعد أن أجبر انخفاض المساعدات الخارجية أوكرانيا على تقليص حجم العمليات العسكرية في الحرب مع روسيا".وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن احتمال انتصار روسيا على الغرب في معركة الاستنزاف "مثير للقلق".وفي وقت سابق، قالت نائبة البرلمان الأوكراني، ألكسندرا أوستينوفا، إن أوكرانيا، بسبب نقص الذخيرة، تقوم بإعداد ثلاثة خطوط من التحصينات للمضي في موقف دفاعي. وفي رأيها أن الولايات المتحدة وأوروبا، حتى لو توحدتا، لا تستطيعان إنتاج عدد القذائف التي تمتلكها روسيا.وقد تفاقم نقص الذخيرة بسبب الصراعات الغربية للحفاظ على الإمدادات. وفي حين تعهد الاتحاد الأوروبي بإرسال مليون قذيفة مدفعية بحلول مارس/آذار 2024، لم يتم تسليم سوى 480 ألف قذيفة فقط أو هي في طور الإعداد.
https://sputnikarabic.ae/20231219/شويغو-المعدات-الروسية-تفوقت-على-نظيراتها-الأطلسية-والإنتاج-الحربي-تضاعف-4-مرات--1084260274.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام بريطاني يكشف عن "ضربة موجعة" لزيلينسكي

12:49 GMT 19.12.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Officialالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© Photo / Telegram / Zelensky Official
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صرحت صحيفة بريطانية بأن تقليص حجم العمليات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية كان بمثابة ضربة قوية لرئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي.
وقالت الصحيفة: "تعرض فلاديمير زيلينسكي لضربة قوية بعد أن أجبر انخفاض المساعدات الخارجية أوكرانيا على تقليص حجم العمليات العسكرية في الحرب مع روسيا".

وأشارت الصحيفة إلى أن القوات المسلحة الأوكرانية تعاني من نقص كبير في الذخيرة بسبب عدم قدرة الحلفاء الغربيين على إمداد أوكرانيا بالذخيرة اللازمة بشكل مستمر.

وفقا لصحيفة "ديلي إكسبريس"، فإن احتمال انتصار روسيا على الغرب في معركة الاستنزاف "مثير للقلق".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال مفاوضاته مع وزير الدفاع وإسناد القوات المسلحة الإيراني الجنرال محمد رضا أشتياني في طهران. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
شويغو: المعدات الروسية تفوقت على نظيراتها "الأطلسية" والإنتاج الحربي تضاعف 4 مرات
11:11 GMT
وفي وقت سابق، قالت نائبة البرلمان الأوكراني، ألكسندرا أوستينوفا، إن أوكرانيا، بسبب نقص الذخيرة، تقوم بإعداد ثلاثة خطوط من التحصينات للمضي في موقف دفاعي. وفي رأيها أن الولايات المتحدة وأوروبا، حتى لو توحدتا، لا تستطيعان إنتاج عدد القذائف التي تمتلكها روسيا.

بالإضافة إلى ذلك، ذكرت شبكة "سي إن إن" يوم الجمعة الماضي، نقلاً عن مسؤولين، أن القوات الأوكرانية تضطر إلى تقنين استخدام الذخيرة بينما يهاجم الجيش الروسي مواقعها بكثافة أكبر بخمس إلى سبع مرات من قدرات القوات المسلحة الأوكرانية.

وقد تفاقم نقص الذخيرة بسبب الصراعات الغربية للحفاظ على الإمدادات. وفي حين تعهد الاتحاد الأوروبي بإرسال مليون قذيفة مدفعية بحلول مارس/آذار 2024، لم يتم تسليم سوى 480 ألف قذيفة فقط أو هي في طور الإعداد.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 13 فلسطينيا وإصابة 75 آخرين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا09:51 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT
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