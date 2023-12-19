https://sputnikarabic.ae/20231219/إعلام-لا-توجد-تحركات-في-بورتسودان-للإطاحة-بالبرهان-1084269448.html

إعلام: لا توجد تحركات في بورتسودان للإطاحة بالبرهان

إعلام: لا توجد تحركات في بورتسودان للإطاحة بالبرهان

نفى مصدر عسكري سوداني رفيع، اليوم الثلاثاء، الأنباء المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن وجود تحركات في ‏مدينة بورتسودان للإطاحة بقائد الجيش السوداني،... 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T15:33+0000

2023-12-19T15:33+0000

2023-12-19T15:33+0000

أخبار السودان اليوم

الجيش السوداني

قوات الدعم السريع السودانية

أخبار العالم الآن

العالم العربي

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/1e/1077585837_0:0:1348:759_1920x0_80_0_0_3690382fd8f9c957c1a9092a39719c18.jpg

وفي تصريحات لصحيفة "الراكوبة" السودانية، قال المصدر إن "القوات المسلحة السودانية، قوات نظامية منضبطة لا تقوم بعمل المليشيات، ولا ينبغى لها ذلك".كما اتهم المصدر ما أسماهم "بأعداء الجيش والشعب والوطن على إطلاق الشائعات المغرضة لإحباط الناس، وزرع اليأس في نفوس جنود وضباط صف القوات المسلحة".وفي ذات السياق، أفادت الصحيفة السودانية، أنها رصدت انسياب الحركة بصورة عادية في بورتسودان، والطرق المجاورة لفرقة الجيش في المدينة، وأن المدينة لم تشهد صباح اليوم الثلاثاء، أي انتشار للقوات العسكرية في أي منطقة أو حي من أحياء بورتسودان.وأعلنت قوات الدعم السريع السودانية، في بيان، اليوم الثلاثاء، السيطرة على مقر رئاسة حكومة ولاية الجزيرة في وسط البلاد، داعية المواطنين الذين نزحوا من الولاية إلى العودة إليها.ودعت قوات الدعم السريع "أهل الجزيرة، لا سيما الشباب والنساء إلى الشروع فورًا في تشكيل لجان مدنية لإدارة ولايتهم"، مؤكدة أنها ستقوم بتوفير ما يلزم من الدعم والمساندة لهم بما يضمن تحقيق الاستقرار، بحسب البيان.وختم البيان، بالقول إن "هناك حاجة ملحة لإعادة بناء الجيش السوداني على أسس جديدة تباعد بينه وبين السياسة ليكون جيشًا لكل السودانيين لا لحزب أو جهة".واندلعت منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة واسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20231212/مستشار-قائد-الدعم-السريع-شروط-البرهان-للقاء-حميدتي-تعجيزية-1084007935.html

https://sputnikarabic.ae/20231214/الدعم-السريع-حميدتي-هو-من-سيحضر-الاجتماع-المقترح-مع-البرهان-حسب-ترتيبات-إيغاد-1084084047.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السودان اليوم, الجيش السوداني, قوات الدعم السريع السودانية, أخبار العالم الآن, العالم العربي