https://sputnikarabic.ae/20231219/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-منذ-7-أكتوبر-الماضي-إلى-464--1084274469.html

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 464

الجيش الإسرائيلي يعلن ارتفاع عدد قتلاه منذ 7 أكتوبر الماضي إلى 464

قُتل جندي إسرائيلي خلال اشتباكات دارت، اليوم الثلاثاء، شمالي قطاع غزة، لترتفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي إلى 464 قتيلا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر... 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T18:26+0000

2023-12-19T18:26+0000

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وأكد بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي، مقتل أحد جنوده خلال اشتباكات وقعت شمالي قطاع غزة، وهو الثالث الذي يعلن عنه، اليوم الثلاثاء، ما يرفع حصيلة قتلى الجيش الإسرائيلي، منذ بدء العملية البرية ليلة 27 أكتوبر الماضي، إلى 137 قتيلا، وحصيلة قتلاه منذ السابع من أكتوبر الماضي، إلى 464 قتيلا.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231219/روسيا-تدعو-إلى-تنفيذ-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-الداعي-إلى-هدنة-إنسانية-في-غزة-1084273298.html

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