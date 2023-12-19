https://sputnikarabic.ae/20231219/الخارجية-الأمريكية-نرحب-بلعب-الصين-دورا-بناء-في-محاولة-منع-وقوع-هجمات-في-البحر-الأحمر--1084276087.html
الخارجية الأمريكية: نرحب بلعب الصين دورا بناء في محاولة منع وقوع هجمات في البحر الأحمر
الخارجية الأمريكية: نرحب بلعب الصين دورا بناء في محاولة منع وقوع هجمات في البحر الأحمر
أكدت الخارجية الأمريكية، أنها ترحب بلعب الصين، دورا في محاولة منع وقوع هجمات في البحر الأحمر، كما ترحب أيضا بمشاركة أي دول أخرى سواء من المنطقة أو خارجها في... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T19:25+0000
2023-12-19T19:25+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نرحب بلعب الصين دورا بناء في محاولة منع وقوع تلك الهجمات".وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الاثنين، إطلاق عملية بقيادة الولايات المتحدة ستشمل دوريات مشتركة في البحر الأحمر، تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات".وجاء في بيان لأوستن أن "البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة، عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدي الذي تشكله هذه الجهة".كما كشف عن أن التحالف الجديد "عملية حارس الازدهار"، يضمّ 10 بلدان. وقال إنها تشمل إلى جانب أمريكا، بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، مضيفاً أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20231219/القيادة-المركزية-الأمريكية-تؤكد-تعرض-سفينتين-جنوب-البحر-الأحمر-لهجوم-من-قبل-أنصار-الله-1084252611.html
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العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الأمريكية: نرحب بلعب الصين دورا بناء في محاولة منع وقوع هجمات في البحر الأحمر
أكدت الخارجية الأمريكية، أنها ترحب بلعب الصين، دورا في محاولة منع وقوع هجمات في البحر الأحمر، كما ترحب أيضا بمشاركة أي دول أخرى سواء من المنطقة أو خارجها في التحالف الدولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" اليمنية البحرية.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء: "نرحب بلعب الصين دورا بناء في محاولة منع وقوع تلك الهجمات".
وأضاف: "بالطبع، نرحب بمشاركة الدول الأخرى، سواء أكانت دولا من المنطقة أو دول من خارج المنطقة".
وأعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الاثنين، إطلاق عملية بقيادة الولايات المتحدة ستشمل دوريات مشتركة في البحر الأحمر، تحت مسمى "المبادرة الأمنية المتعددة الجنسيات".
وجاء في بيان لأوستن أن "البلدان التي تسعى إلى ترسيخ المبدأ الأساسي لحرية الملاحة، عليها أن تتكاتف لمواجهة التحدي الذي تشكله هذه الجهة".
كما كشف عن أن التحالف الجديد "عملية حارس الازدهار"، يضمّ 10 بلدان. وقال إنها تشمل إلى جانب أمريكا، بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، مضيفاً أنهم سيقومون بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في 14 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، "بدء اتخاذ إجراءات عملية للتعامل المناسب مع أي سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مشددة على أن "العمليات ضد إسرائيل
، لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة"، المستمر من الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
يذكر أن زعيم جماعة "أنصار الله"، عبد الملك الحوثي، كان قد أعلن في العاشر من أكتوبر الماضي، أن جماعته ستشارك بهجمات صاروخية وجوية و"خيارات عسكرية أخرى" إسنادًا للفصائل الفلسطينية في مواجهة الجيش الإسرائيلي
في قطاع غزة.