https://sputnikarabic.ae/20231219/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-طائرة-مسيّرة-أوكرانية-فوق-أجواء-مقاطعة-بريانسك-1084254969.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أجواء مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أجواء مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك الروسية. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T07:16+0000
2023-12-19T07:16+0000
2023-12-19T07:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "اليوم صباحا تم إحباط محاولة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "منظومات الدفاع الجوي المناوبة، دمرت المسيّرة الأوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أجواء مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك الروسية.
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم صباحا تم إحباط محاولة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".
وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "منظومات الدفاع الجوي المناوبة، دمرت المسيّرة الأوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.