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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231219/الدفاع-الروسية-أنظمة-الدفاع-الجوي-تدمر-طائرة-مسيّرة-أوكرانية-فوق-أجواء-مقاطعة-بريانسك-1084254969.html
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أجواء مقاطعة بريانسك
الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أجواء مقاطعة بريانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك الروسية. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T07:16+0000
2023-12-19T07:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "اليوم صباحا تم إحباط محاولة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "منظومات الدفاع الجوي المناوبة، دمرت المسيّرة الأوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك".وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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الدفاع الروسية: أنظمة الدفاع الجوي تدمر طائرة مسيّرة أوكرانية فوق أجواء مقاطعة بريانسك

07:16 GMT 19.12.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الدفاعات الجوية الروسية دمرت طائرة مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك الروسية.
وجاء في بيان الوزارة: "اليوم صباحا تم إحباط محاولة لنظام كييف تنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة".
وأضاف بيان وزارة الدفاع الروسية: "منظومات الدفاع الجوي المناوبة، دمرت المسيّرة الأوكرانية في أجواء مقاطعة بريانسك".
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).

وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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