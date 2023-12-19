https://sputnikarabic.ae/20231219/الدفاع-الروسية-قاذفات-روسية-تقصف-نقاط-انتشار-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084252789.html
القوات الروسية تقصف نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
القوات الروسية تقصف نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، اليوم الثلاثاء، أن قاذفات تابعة للجيش الروسي قصفت نقاط انتشار لقوات الجيش... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T03:40+0000
2023-12-19T03:40+0000
2023-12-19T03:41+0000
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موسكو - سبوتنيك. وقال غوردييف في تصريح لـ "سبوتنيك": "استهدفت ضربات نفذتها قاذفات ومدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة نقاط انتشار مؤقتة وتجمعات للقوات الأوكرانية التابعة للواء الـ 79 المحمول جوا، واللواء 58 المشاة الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي نوفوميخيلوفكا، وأوروجاينوي".وأشار غوردييف إلى أن القوات الروسية نجحت في إحباط محاولات تناوب بين القوات الأوكرانية في مواقع متقدمة بمنطقتي نوفودونيتسك، وستارومايورسكي.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231218/القوات-الروسية-تصد-9-هجمات-أوكرانية-على-محور-دونيتسك-1084235474.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
أخبار جمهورية دونيتسك, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الروسية تقصف نقاط انتشار للقوات الأوكرانية على محور جنوب دونيتسك
03:40 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 03:41 GMT 19.12.2023)
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الشرق" التابعة للجيش الروسي، ألكسندر غوردييف، اليوم الثلاثاء، أن قاذفات تابعة للجيش الروسي قصفت نقاط انتشار لقوات الجيش الأوكراني في منطقتي أوروجاينوي ونوفوميخيلوفكا على محور جنوب دونيتسك.
موسكو - سبوتنيك
. وقال غوردييف في تصريح لـ "سبوتنيك": "استهدفت ضربات نفذتها قاذفات ومدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة نقاط انتشار مؤقتة وتجمعات للقوات الأوكرانية التابعة للواء الـ 79 المحمول جوا، واللواء 58 المشاة الميكانيكي التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقتي نوفوميخيلوفكا، وأوروجاينوي".
وأشار غوردييف إلى أن القوات الروسية نجحت في إحباط محاولات تناوب بين القوات الأوكرانية في مواقع متقدمة بمنطقتي نوفودونيتسك، وستارومايورسكي.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، مستكملة تحرير المناطق الأربع التي انضمت إلى روسيا، العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.