https://sputnikarabic.ae/20231219/الصحة-في-غزة-تعلن-سقوط-أكثر-من-19-ألف-قتيل-منذ-بداية-الحرب-1084265219.html

الصحة في غزة تعلن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل منذ بداية الحرب

الصحة في غزة تعلن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل منذ بداية الحرب

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 19667 قتيلا، و‏‏52586 مصابا، منذ انطلاق عملية "طوفان... 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T13:02+0000

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وأضافت في بيان لها أنه في "خلال الساعات الماضية ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي 17 مجزرة مروعة في كافة مناطق قطاع غزة، ووصل للمستشفيات 214 شهيدا و300 إصابة خلال الساعات الماضية، ولا يزال عدد كبير من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات".وأكدت أن "قوات الاحتلال الاسرائيلي تنفذ إعدامات وإبادة جماعية في شمال غزة، بعد أن قامت بتصفية الخدمات الصحية فيها، ودمرت المستشفيات وأخرجتها عن الخدمة"، محذرة من أن "تصفية الوجود الصحي شمال غزة يهدف إلى تشريد 800 ألف نسمة، وحرمان الآف الجرحى والحوامل والأطفال والمرضى المزمنين من الخدمات الصحية".وأعربت وزارة الصحة الفلسطينية في بيانها عن "استغرابها صمت العالم وهو يرى المجازر التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي شمال غزة، بعد تصفية الخدمات الصحية أمام سمع العالم وبصره".وأشارت إلى أن "الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 10 من الكوادر الصحية من مستشفى العودة، وبذلك يرتفع عدد الكوادر الصحية التي يعتقلها الاحتلال إلى 99 كادرا صحيا، على رأسهم مدراء مستشفيات شمال غزة د.محمد ابو سلمية، ود.أحمد الكحلوت، ود.أحمد مهنا، في ظروف قاسية وامتهان لكرامتهم الإنسانية والاستجواب تحت التعذيب والتجويع".ولفتت إلى "منذ بدء العدوان غادر فقط 413 جريحا فقط، وهذا أقل من 1% من عدد الإصابات فقط، مما يجعل الآلية المتبعة تساهم في قتل الجرحى"، مطالبة الأطراف الدولية بـ"توفير آلية عاجلة وفاعلة لإنقاذ حياة الجرحى".كما لفتت إلى أن "الوضع الصحى والإنساني في مراكز وأماكن الإيواء لا يمكن تحمله أو وصفه، نتيجة الانتشار المتسارع والواسع للأوبئة والأمراض المعدية، وسوء التغذية والجفاف"، مشيرة في هذا السياق إلى أن الطواقم الصحية رصدت 355 ألف إصابة بالأمراض الجلدية والمعدية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231217/منظمة-الصحة-العالمية-مستشفى-الشفاء-في-غزة-أصبح-حمام-دم-1084203559.html

https://sputnikarabic.ae/20231217/فلسطين-تتهم-إسرائيل-بدفن-مواطنين-أحياء-في-ساحة-مستشفى-كمال-عدوان-وتطالب-بتحقيق-دولي-1084199423.html

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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار العالم الآن, العالم العربي