https://sputnikarabic.ae/20231219/القوات-الروسية-تقضي-على-680-جنديا-وتدمر-معدات-قوات-كييف-1084256947.html

القوات الروسية تقضي على 680 جنديا وتدمر معدات قوات كييف

القوات الروسية تقضي على 680 جنديا وتدمر معدات قوات كييف

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية خسرت 680 حنديا في محاور عدة. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T09:29+0000

2023-12-19T09:29+0000

2023-12-19T09:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية في بيان لها: "على محور جنوب دونيتسك، صدت وحدات تجمع 'الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بإسناد من الطيران والمدفعية هجوما أوكرانيا، وألحقت أضرارا باللواء الهجومي 79 الأوكراني وبلغت خسائر العدو نحو 100 عسكري". وتابع البيان: "على محور دونيتسك، صدت قوات تجمع "الجنوب" الروسية، بدعم من طيران الجيش ونيران المدفعية، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية تابعة للواء الهجوم الجوي 79 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، وبلغ إجمالي خسائر العدو على هذا المحور نحو 180 عسكريا إضافة إلى تدمير ثلاث ناقلات جند مدرعة وأربع مركبات".وقالت الدفاع: "على محور زابوروجيه، صدت وحدات من مجموعة القوات الروسية، بإسناد من سلاح الجو ونيران المدفعية، هجمة شنتها مجموعات هجومية تابعة للواء 141 التابع للحرس الوطني الأوكراني، مستهدفة اللواءين الآليين 117 و118 من القوات الأوكرانية في منطقة رابوتينو، وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 80 عسكرياً ومركبتين".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.

https://sputnikarabic.ae/20231219/الدفاع-الروسية-قاذفات-روسية-تقصف-نقاط-انتشار-للقوات-الأوكرانية-على-محور-جنوب-دونيتسك-1084252789.html

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