https://sputnikarabic.ae/20231219/بابا-الفاتيكان-يشرع-زواج-المثليين-رسميا-1084253959.html
بابا الفاتيكان يشرع زواج المثليين رسميا
بابا الفاتيكان يشرع زواج المثليين رسميا
أصدر الفاتيكان وثيقة تؤكد أن البابا فرانسيس أعطى موافقته رسميا للقساوسة ورجال الدين على مباركة زواج المثليين. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T05:46+0000
2023-12-19T05:46+0000
2023-12-19T05:46+0000
العالم
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وذكرت الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، يوم أمس الإثنين، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كي يتلقوا مباركة الكنيسة.وتشير الوثيقة الصادرة إلى أن الزواج سر مقدس مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة، فإنها تؤكد كذلك أن طلبات الحصول على مثل هذه البركات "لا ينبغي رفضها تماما".واعتبرت الوثيقة أن "البركة تمنح الناس وسيلة لزيادة ثقتهم في الرب، وأن طلبها يعبر عن الانفتاح على السمو والرحمة والتقرب من الله إنها بذرة الروح القدس التي يجب رعايتها لا إعاقتها".وتزامن إصدار الوثيقة الكنسية بعد اتحاد كاهنتين تعملان في نفس الكنيسة في بريطانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231109/الفاتيكان-يسمح-بتعميد-المتحولين-جنسيا-1082978568.html
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العالم
بابا الفاتيكان يشرع زواج المثليين رسميا
أصدر الفاتيكان وثيقة تؤكد أن البابا فرانسيس أعطى موافقته رسميا للقساوسة ورجال الدين على مباركة زواج المثليين.
وذكرت الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان
، يوم أمس الإثنين، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كي يتلقوا مباركة الكنيسة.
وتشير الوثيقة الصادرة إلى أن الزواج سر مقدس مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة، فإنها تؤكد كذلك أن طلبات الحصول على مثل هذه البركات "لا ينبغي رفضها تماما".
واعتبرت الوثيقة أن "البركة تمنح الناس وسيلة لزيادة ثقتهم في الرب، وأن طلبها يعبر عن الانفتاح على السمو والرحمة والتقرب من الله إنها بذرة الروح القدس التي يجب رعايتها لا إعاقتها".
وتزامن إصدار الوثيقة الكنسية بعد اتحاد كاهنتين تعملان في نفس الكنيسة في بريطانيا.