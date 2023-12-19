عربي
https://sputnikarabic.ae/20231219/بابا-الفاتيكان-يشرع-زواج-المثليين-رسميا-1084253959.html
بابا الفاتيكان يشرع زواج المثليين رسميا
بابا الفاتيكان يشرع زواج المثليين رسميا
أصدر الفاتيكان وثيقة تؤكد أن البابا فرانسيس أعطى موافقته رسميا للقساوسة ورجال الدين على مباركة زواج المثليين. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T05:46+0000
2023-12-19T05:46+0000
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073118999_0:144:1401:932_1920x0_80_0_0_01bdd89cc9ad1299f356af410a60a424.jpg
وذكرت الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، يوم أمس الإثنين، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كي يتلقوا مباركة الكنيسة.وتشير الوثيقة الصادرة إلى أن الزواج سر مقدس مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة، فإنها تؤكد كذلك أن طلبات الحصول على مثل هذه البركات "لا ينبغي رفضها تماما".واعتبرت الوثيقة أن "البركة تمنح الناس وسيلة لزيادة ثقتهم في الرب، وأن طلبها يعبر عن الانفتاح على السمو والرحمة والتقرب من الله إنها بذرة الروح القدس التي يجب رعايتها لا إعاقتها".وتزامن إصدار الوثيقة الكنسية بعد اتحاد كاهنتين تعملان في نفس الكنيسة في بريطانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231109/الفاتيكان-يسمح-بتعميد-المتحولين-جنسيا-1082978568.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073118999_75:0:1318:932_1920x0_80_0_0_47c7251e8ddd97662f41b4bf291d1331.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

بابا الفاتيكان يشرع زواج المثليين رسميا

05:46 GMT 19.12.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABIالبابا فرنسيس الثاني خلال زيارته إلى جنوب السودان، 5 فبراير/ شباط 2023
البابا فرنسيس الثاني خلال زيارته إلى جنوب السودان، 5 فبراير/ شباط 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / TIZIANA FABI
تابعنا عبر
أصدر الفاتيكان وثيقة تؤكد أن البابا فرانسيس أعطى موافقته رسميا للقساوسة ورجال الدين على مباركة زواج المثليين.
وذكرت الوثيقة الصادرة عن مكتب العقائد بالفاتيكان، يوم أمس الإثنين، أن الأشخاص الذين يسعون إلى محبة الله ورحمته لا ينبغي أن يخضعوا "لتحليل أخلاقي شامل" كي يتلقوا مباركة الكنيسة.
وتشير الوثيقة الصادرة إلى أن الزواج سر مقدس مدى الحياة بين رجل واحد وامرأة واحدة، فإنها تؤكد كذلك أن طلبات الحصول على مثل هذه البركات "لا ينبغي رفضها تماما".
البابا فرنسيس - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2023
الفاتيكان يسمح بتعميد المتحولين جنسيا
9 نوفمبر, 12:14 GMT
واعتبرت الوثيقة أن "البركة تمنح الناس وسيلة لزيادة ثقتهم في الرب، وأن طلبها يعبر عن الانفتاح على السمو والرحمة والتقرب من الله إنها بذرة الروح القدس التي يجب رعايتها لا إعاقتها".
وتزامن إصدار الوثيقة الكنسية بعد اتحاد كاهنتين تعملان في نفس الكنيسة في بريطانيا.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تستهدف مجمع ناصر الطبي... فيديو وصورأمس, 22:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала