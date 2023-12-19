https://sputnikarabic.ae/20231219/برلماني-أوكراني-سابق-يتحدث-عن-صدمة-السكان-من-هزيمة-قوات-كييف-على-يد-الروس-1084270593.html
برلماني أوكراني سابق يتحدث عن صدمة السكان من هزيمة قوات كييف على يد الروس
برلماني أوكراني سابق يتحدث عن صدمة السكان من هزيمة قوات كييف على يد الروس
أفاد النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيغور لابين، بأن المجتمع الأوكراني سقط في حالة من اليأس، لأنه تغذى على آمال وهمية في تحقيق "نصر سريع" على روسيا. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T15:57+0000
2023-12-19T15:57+0000
2023-12-19T15:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال لابين في مقابلة مع قناة "الآن" على "يوتيوب": "في البداية، زرعوا في الناس نشوة الانتصارات السريعة. لقد غذوهم بالآمال من خلال الموارد الإعلامية".وبحسب لابين، فإن سكان أوكرانيا كانوا يعتقدون أن "القوات المسلحة الأوكرانية ستستولي على شبه جزيرة القرم". وأشار إلى أنه نتيجة للقتال والهجوم المضاد الفاشل، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة.وقال: "لا يوجد رجال في القرى، ولكن هناك رجال في المقبرة. هذا صحيح".وفي وقت سابق، اعترف قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، و"لن يكون هناك اختراق عميق"، مشيرا إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.وأشار الكرملين إلى أنه كلما أسرع نظام كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع.
https://sputnikarabic.ae/20231219/إعلام-يفضح-سرقة-مكتب-زيلينسكي-للمساعدات-الغربية-1084266417.html
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روسيا, العالم
برلماني أوكراني سابق يتحدث عن صدمة السكان من هزيمة قوات كييف على يد الروس
أفاد النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيغور لابين، بأن المجتمع الأوكراني سقط في حالة من اليأس، لأنه تغذى على آمال وهمية في تحقيق "نصر سريع" على روسيا.
وقال لابين في مقابلة مع قناة "الآن" على "يوتيوب": "في البداية، زرعوا في الناس نشوة الانتصارات السريعة. لقد غذوهم بالآمال من خلال الموارد الإعلامية".
وأضاف: "لم تكن الآمال مبررة، لأن الحرب تجري تعديلاتها الخاصة، لقد توقفت المساعدات الغربية، والعقوبات لا تعمل بالطريقة التي نرغب بها. لسبب ما، العالم أيضا لا يعيش فقط مع المشكلة الأوكرانية.… ولأن آمالهم لم تتحقق، أصيب الناس بالصدمة واليأس".
وبحسب لابين، فإن سكان أوكرانيا كانوا يعتقدون أن "القوات المسلحة الأوكرانية ستستولي على شبه جزيرة القرم". وأشار إلى أنه نتيجة للقتال والهجوم المضاد الفاشل، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة.
وأوضح السياسي أنه في جميع قرى البلاد حرفيًا انخفض عدد السكان الملزمين بالخدمة العسكرية
وقال: "لا يوجد رجال في القرى، ولكن هناك رجال في المقبرة. هذا صحيح".
وفي وقت سابق، اعترف قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، و"لن يكون هناك اختراق عميق"، مشيرا إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.
وأشار الكرملين إلى أنه كلما أسرع نظام كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع.