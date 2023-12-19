https://sputnikarabic.ae/20231219/برلماني-أوكراني-سابق-يتحدث-عن-صدمة-السكان-من-هزيمة-قوات-كييف-على-يد-الروس-1084270593.html

برلماني أوكراني سابق يتحدث عن صدمة السكان من هزيمة قوات كييف على يد الروس

برلماني أوكراني سابق يتحدث عن صدمة السكان من هزيمة قوات كييف على يد الروس

أفاد النائب السابق في البرلمان الأوكراني، إيغور لابين، بأن المجتمع الأوكراني سقط في حالة من اليأس، لأنه تغذى على آمال وهمية في تحقيق "نصر سريع" على روسيا. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T15:57+0000

2023-12-19T15:57+0000

2023-12-19T15:57+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/0a/1083011574_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_016dd77944890cb41bc073bc8da20524.jpg

وقال لابين في مقابلة مع قناة "الآن" على "يوتيوب": "في البداية، زرعوا في الناس نشوة الانتصارات السريعة. لقد غذوهم بالآمال من خلال الموارد الإعلامية".وبحسب لابين، فإن سكان أوكرانيا كانوا يعتقدون أن "القوات المسلحة الأوكرانية ستستولي على شبه جزيرة القرم". وأشار إلى أنه نتيجة للقتال والهجوم المضاد الفاشل، تكبدت القوات الأوكرانية خسائر فادحة.وقال: "لا يوجد رجال في القرى، ولكن هناك رجال في المقبرة. هذا صحيح".وفي وقت سابق، اعترف قائد القوات الأوكرانية، فاليري زالوجني، في مقال نشرته مجلة "الإيكونوميست"، بأن الوضع على الجبهة قد وصل إلى طريق مسدود، و"لن يكون هناك اختراق عميق"، مشيرا إلى أنه لا يأمل في تحقيق انفراجة على الرغم من أنه "وفقًا لمؤلفات الناتو"، كان ينبغي للقوات المسلحة الأوكرانية أن "تقاتل" في شبه جزيرة القرم.وأشار الكرملين إلى أنه كلما أسرع نظام كييف في فهم أنه لا توجد فرصة لتحقيق النجاح في ساحة المعركة، كلما فتحت بعض الآفاق لحل الوضع بشكل أسرع.

https://sputnikarabic.ae/20231219/إعلام-يفضح-سرقة-مكتب-زيلينسكي-للمساعدات-الغربية-1084266417.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم