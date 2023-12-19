https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-الساسة-الأوروبيون-لا-يستطيعون-مخالفة-أمريكا-1084268605.html
بوتين: الساسة الأوروبيون لا يستطيعون مخالفة أمريكا
بوتين: الساسة الأوروبيون لا يستطيعون مخالفة أمريكا
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن الجيل الحالي من السياسيين الأوروبيين، لا يستطيع أن يقف في وجه أمريكا، بسبب تبعيتهم الهائلة لها. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T15:09+0000
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موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "حاليًا (أمريكا) تُحيل عبء المسؤولية المالية والمدفوعات على أوروبا. الجيل الضعيف من الساسة الأوروبيين مسلوب الإرادة اليوم، عاجز عن معارضة هذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار الاعتماد الهائل في وسائل الإعلام والاقتصاد والسياسة".وأشار بوتين إلى أن روسيا عملت ما بوسعها لبناء علاقات مع الغرب، لكنه لم يترك أي فرصة، برهانه على القوميين الأوكرانيين النازيين السابقين.وقال بوتين: "لقد فعلنا ما بوسعنا، صدقوني. لقد فعلنا كل ما بوسعنا، متحلين بالصبر. فعلنا كل ما بوسعنا من أجل بناء العلاقات، أما هم، فلا".وأوضح بوتين أن الغرب يواجه أيضًا حقيقة أنه من المستحيل تحقيق أهدافه بالوسائل القانونية، وجر أوكرانيا بأكملها إلى جانبه.وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى اضطهاد نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-خلال-حديثه-عن-أوكرانيا-إذا-أرادوا-التفاوض-فليتفاوضوا-1084268448.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
بوتين: الساسة الأوروبيون لا يستطيعون مخالفة أمريكا
15:09 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 15:16 GMT 19.12.2023)
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، بأن الجيل الحالي من السياسيين الأوروبيين، لا يستطيع أن يقف في وجه أمريكا، بسبب تبعيتهم الهائلة لها.
موسكو- سبوتنيك. وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع الروسية: "حاليًا (أمريكا) تُحيل عبء المسؤولية المالية والمدفوعات على أوروبا. الجيل الضعيف من الساسة الأوروبيين مسلوب الإرادة اليوم، عاجز عن معارضة هذا الأمر، مع الأخذ في الاعتبار الاعتماد الهائل في وسائل الإعلام والاقتصاد والسياسة".
وأشار بوتين إلى أن روسيا عملت ما بوسعها لبناء علاقات مع الغرب، لكنه لم يترك أي فرصة، برهانه على القوميين الأوكرانيين النازيين السابقين.
وقال بوتين: "لقد فعلنا ما بوسعنا، صدقوني. لقد فعلنا كل ما بوسعنا، متحلين بالصبر. فعلنا كل ما بوسعنا من أجل بناء العلاقات، أما هم، فلا".
وأضاف بوتين: "الغرب بتركيزه على هذه القوى العدوانية النشطة، هذه القوى القومية الجديدة النشطة والعدوانية في أوكرانيا، لم يترك لنا ببساطة أي فرصة".
وأوضح بوتين أن الغرب يواجه أيضًا حقيقة أنه من المستحيل تحقيق أهدافه بالوسائل القانونية، وجر أوكرانيا بأكملها إلى جانبه.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى اضطهاد نظام كييف.