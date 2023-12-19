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https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-خلال-حديثه-عن-أوكرانيا-إذا-أرادوا-التفاوض-فليتفاوضوا-1084268448.html
بوتين خلال حديثه عن أوكرانيا: إذا أرادوا التفاوض فليتفاوضوا
بوتين خلال حديثه عن أوكرانيا: إذا أرادوا التفاوض فليتفاوضوا
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديثه عن الوضع في أوكرانيا، إنهم "إذا أرادوا التفاوض، فليتفاوضوا"، لكن روسيا ستفعل ذلك بناءً على مصالحها. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T14:55+0000
2023-12-19T14:55+0000
روسيا
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وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع: "وفي أوكرانيا، أولئك الذين لديهم عدوانية تجاه روسيا، سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة، يريدون التفاوض، فليتفاوضوا، سنفعل ذلك على أساس مصالحنا".وتابع: "والأهم من ذلك، دون الاعتماد على شعب روسيا، وعلى الشعب متعدد الجنسيات، وعلى الشعب الروسي، وعلى الشعوب الأخرى في روسيا. لديك كل شيء، والوطن الأم ينتظر منك أن ترد الجميل".وفي وقت سابق، رفض زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية، فكرة "الصداقة ومفاوضات السلام" بين أوكرانيا وروسيا، مع اعترافه بـ "صعوبة الوضع" على خط الجبهة.وفي وقت سابق، أعلنت العقيدة المتقاعدة في الجيش الأمريكي والموظفة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، آن رايت، أن الولايات المتحدة قوضت فرص إرساء السلام بين موسكو وكييف.وقالت رايت في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا: "عندما تكون مفاوضات السلام جارية، لا ينبغي نسفها، وعندما يُزعم أن الولايات المتحدة تقف وراء ذلك... لا أعتقد أن هناك العديد من الوثائق (بهذا الشأن)، لكن أشير إلى ما قاله مستشار ألمانيا السابق (شرودر) إن جهوده لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا قد نسفتها الولايات المتحدة... لذا علينا أن نعمل من أجل السلام وألا نحاول التدخل فيه".
https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-العدو-يتكبد-الخسائر-ويهدر-الاحتياطيات-ويحاول-أن-يظهر-لأسياده-بعض-النتائج-1084260020.html
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بوتين خلال حديثه عن أوكرانيا: إذا أرادوا التفاوض فليتفاوضوا

14:55 GMT 19.12.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© Sputnik . Владимир Астапкович
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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديثه عن الوضع في أوكرانيا، إنهم "إذا أرادوا التفاوض، فليتفاوضوا"، لكن روسيا ستفعل ذلك بناءً على مصالحها.
وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع: "وفي أوكرانيا، أولئك الذين لديهم عدوانية تجاه روسيا، سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة، يريدون التفاوض، فليتفاوضوا، سنفعل ذلك على أساس مصالحنا".

وأضاف: "لن تتمكن روسيا من القيام بذلك دون قوات مسلحة قوية وموثوقة ومسلحة تسليحاً جيداً ومتحفزة. ولن تتمكن القوات المسلحة من القيام بذلك دون اقتصاد قوي، ودون الأداء السلس للصناعة بشكل عام والمجمع الصناعي العسكري على وجه الخصوص".

وتابع: "والأهم من ذلك، دون الاعتماد على شعب روسيا، وعلى الشعب متعدد الجنسيات، وعلى الشعب الروسي، وعلى الشعوب الأخرى في روسيا. لديك كل شيء، والوطن الأم ينتظر منك أن ترد الجميل".
وفي وقت سابق، رفض زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية، فكرة "الصداقة ومفاوضات السلام" بين أوكرانيا وروسيا، مع اعترافه بـ "صعوبة الوضع" على خط الجبهة.
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
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10:55 GMT
وفي وقت سابق، أعلنت العقيدة المتقاعدة في الجيش الأمريكي والموظفة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، آن رايت، أن الولايات المتحدة قوضت فرص إرساء السلام بين موسكو وكييف.
وقالت رايت في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا: "عندما تكون مفاوضات السلام جارية، لا ينبغي نسفها، وعندما يُزعم أن الولايات المتحدة تقف وراء ذلك... لا أعتقد أن هناك العديد من الوثائق (بهذا الشأن)، لكن أشير إلى ما قاله مستشار ألمانيا السابق (شرودر) إن جهوده لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا قد نسفتها الولايات المتحدة... لذا علينا أن نعمل من أجل السلام وألا نحاول التدخل فيه".
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