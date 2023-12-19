https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-خلال-حديثه-عن-أوكرانيا-إذا-أرادوا-التفاوض-فليتفاوضوا-1084268448.html

بوتين خلال حديثه عن أوكرانيا: إذا أرادوا التفاوض فليتفاوضوا

بوتين خلال حديثه عن أوكرانيا: إذا أرادوا التفاوض فليتفاوضوا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال حديثه عن الوضع في أوكرانيا، إنهم "إذا أرادوا التفاوض، فليتفاوضوا"، لكن روسيا ستفعل ذلك بناءً على مصالحها. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T14:55+0000

2023-12-19T14:55+0000

2023-12-19T14:55+0000

روسيا

العالم

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وقال بوتين خلال اجتماع موسع لمجلس وزارة الدفاع: "وفي أوكرانيا، أولئك الذين لديهم عدوانية تجاه روسيا، سواء في أوروبا أو في الولايات المتحدة، يريدون التفاوض، فليتفاوضوا، سنفعل ذلك على أساس مصالحنا".وتابع: "والأهم من ذلك، دون الاعتماد على شعب روسيا، وعلى الشعب متعدد الجنسيات، وعلى الشعب الروسي، وعلى الشعوب الأخرى في روسيا. لديك كل شيء، والوطن الأم ينتظر منك أن ترد الجميل".وفي وقت سابق، رفض زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "ذي صن" البريطانية، فكرة "الصداقة ومفاوضات السلام" بين أوكرانيا وروسيا، مع اعترافه بـ "صعوبة الوضع" على خط الجبهة.وفي وقت سابق، أعلنت العقيدة المتقاعدة في الجيش الأمريكي والموظفة السابقة في وزارة الخارجية الأمريكية، آن رايت، أن الولايات المتحدة قوضت فرص إرساء السلام بين موسكو وكييف.وقالت رايت في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حول أوكرانيا: "عندما تكون مفاوضات السلام جارية، لا ينبغي نسفها، وعندما يُزعم أن الولايات المتحدة تقف وراء ذلك... لا أعتقد أن هناك العديد من الوثائق (بهذا الشأن)، لكن أشير إلى ما قاله مستشار ألمانيا السابق (شرودر) إن جهوده لإحلال السلام بين روسيا وأوكرانيا قد نسفتها الولايات المتحدة... لذا علينا أن نعمل من أجل السلام وألا نحاول التدخل فيه".

https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-العدو-يتكبد-الخسائر-ويهدر-الاحتياطيات-ويحاول-أن-يظهر-لأسياده-بعض-النتائج-1084260020.html

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