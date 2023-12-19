https://sputnikarabic.ae/20231219/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-مسؤول-إسرائيلي-يدعو-إلى-تسوية-غزة-بالأرض-صور-وفيديو-1084279418.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي يدعو إلى "تسوية غزة بالأرض".. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي يدعو إلى "تسوية غزة بالأرض".. صور وفيديو
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية الموسعة في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي على مختلف مناطق القطاع، في ظل انهيار المنظومة الصحية ومعاناة النازحين من... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T22:18+0000
2023-12-19T22:18+0000
2023-12-19T22:18+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي يدعو إلى "تسوية غزة بالأرض".. صور وفيديو
يتبع
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية الموسعة في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي على مختلف مناطق القطاع، في ظل انهيار المنظومة الصحية ومعاناة النازحين من أوضاع إنسانية مأساوية.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس بلدية ميتولا، الواقعة في شمال فلسطين المحتلة، ديفيد أزولاي، لإذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
واقترح المسؤول الإسرائيلي، إرسال جميع سكان قطاع غزة إلى مخيمات اللاجئين في لبنان، وتسوية القطاع بأكمله بالأرض، "لكي يصبح متحفا فارغا يعرض قدرات الجيش الإسرائيلي، وإثناء أي شخص عن العيش في القطاع".