https://sputnikarabic.ae/20231219/ثوران-بركاني-يخلف-شقا-ناريا-لكيلومترات-عدة-في-آيسلندا-فيديو-1084258597.html
ثوران بركاني يخلف "شقا ناريا" لكيلومترات عدة في آيسلندا.. فيديو
ثوران بركاني يخلف "شقا ناريا" لكيلومترات عدة في آيسلندا.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركاني في جنوب أيسلندا، أدى لتشكل شق ناري تخرج منه الحمم البركانية بطول 4 كيلومترات. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T10:17+0000
2023-12-19T10:17+0000
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العالم
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وأظهر مقطع فيديو مشاهد من الثوران البركاني الذي شكل شقا ناريا طويلا تخرج منه الحمم البركانية. ويقول العلماء إن الحمم البركانية تتحرك نحو بلدة جريندافيك القريبة، التي تم إجلاء السكان منها مسبقًا.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
ثوران بركاني يخلف "شقا ناريا" لكيلومترات عدة في آيسلندا.. فيديو
10:17 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 10:32 GMT 19.12.2023)
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركاني في جنوب أيسلندا، أدى لتشكل شق ناري تخرج منه الحمم البركانية بطول 4 كيلومترات.
وأظهر مقطع فيديو مشاهد من الثوران البركاني الذي شكل شقا ناريا طويلا تخرج منه الحمم البركانية.
ويقول العلماء إن الحمم البركانية تتحرك نحو بلدة جريندافيك القريبة، التي تم إجلاء السكان منها مسبقًا.