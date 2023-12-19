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ثوران بركاني يخلف "شقا ناريا" لكيلومترات عدة في آيسلندا.. فيديو
ثوران بركاني يخلف "شقا ناريا" لكيلومترات عدة في آيسلندا.. فيديو
انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركاني في جنوب أيسلندا، أدى لتشكل شق ناري تخرج منه الحمم البركانية بطول 4 كيلومترات. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
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وأظهر مقطع فيديو مشاهد من الثوران البركاني الذي شكل شقا ناريا طويلا تخرج منه الحمم البركانية. ويقول العلماء إن الحمم البركانية تتحرك نحو بلدة جريندافيك القريبة، التي تم إجلاء السكان منها مسبقًا.
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العالم, نادي الفيديو
العالم, نادي الفيديو

ثوران بركاني يخلف "شقا ناريا" لكيلومترات عدة في آيسلندا.. فيديو

10:17 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 10:32 GMT 19.12.2023)
© AFP 2023 / Devi Rahman ثوران بركان ميرابي في سليمان، إندونيسيا، 11 مارس 2023.
 ثوران بركان ميرابي في سليمان، إندونيسيا، 11 مارس 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / Devi Rahman
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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لثوران بركاني في جنوب أيسلندا، أدى لتشكل شق ناري تخرج منه الحمم البركانية بطول 4 كيلومترات.
وأظهر مقطع فيديو مشاهد من الثوران البركاني الذي شكل شقا ناريا طويلا تخرج منه الحمم البركانية.
ويقول العلماء إن الحمم البركانية تتحرك نحو بلدة جريندافيك القريبة، التي تم إجلاء السكان منها مسبقًا.
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