https://sputnikarabic.ae/20231219/خبير-بريطانيا-تسعى-إلى-منع-روسيا-من-تطوير-قدراتها-البحرية-1084267214.html

خبير: بريطانيا تسعى إلى منع روسيا من تطوير قدراتها البحرية

خبير: بريطانيا تسعى إلى منع روسيا من تطوير قدراتها البحرية

نناقش في هذه الحلقة من برنامج "بلا قيود" على أثير "راديو سبوتنيك"، أهم الملفات في الساحتين العربية والدولية، مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T14:37+0000

2023-12-19T14:37+0000

2023-12-19T14:37+0000

راديو

بلا قيود

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خبير: بريطانيا تسعى إلى منع روسيا من تطوير قدراتها البحرية خبير: بريطانيا تسعى إلى منع روسيا من تطوير قدراتها البحرية

الوضع الأوكراني سيصبح في العام المقبل أكثر ازعاجا للغرب. عن هذا تحدث الباحث بالعلاقات الدولية والخبير بالشأن الأوكراني، الدكتور محمد نادر العمري:واشنطن ترى أنه يجب إصلاح وتنشيط السلطة الفلسطينية لحكم الضفة الغربية وقطاع غزة. وعن هذا الموضوع، قال الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ أكرم بزي:"هيومن رايتس ووتش" تكشف أن "الحكومة الإسرائيلية تستخدم تجويع المدنيين كأسلوب في الحرب". وهو ما قالت عنه الباحثة السياسية الدكتورة تمارا حداد:رئيس الوزراء المجري يؤكد أن أمن بلاده مرتبط بتركيا... وأردوغان يتحدث عن شراكة استراتيجية بين البلدين. حول هذا الموضوع، تحدث الكاتب والباحث في الشأن التركي الأستاذ محمود علوش:موسكو تتوعد بروكسل بالرد على الحزمة الـ12 من العقوبات. وهو ما قال عنه المحلل الاقتصادي علي موسوي:التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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2023

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سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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