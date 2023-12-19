https://sputnikarabic.ae/20231219/روسيا-تدعو-إلى-تنفيذ-قرار-مجلس-الأمن-الدولي-الداعي-إلى-هدنة-إنسانية-في-غزة-1084273298.html
روسيا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدن إنسانية في غزة
روسيا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدن إنسانية في غزة
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدن إنسانية في قطاع غزة. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T17:27+0000
2023-12-19T17:27+0000
2023-12-19T17:29+0000
روسيا
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وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو إلى تنفيذ الشيء الوحيد الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن غزة حتى الآن، القرار 2712، والذي على الرغم من كل نقاط ضعفه، يحتوي على الأقل دعوة ملزمة للأطراف للتوصل إلى هدن إنسانية".ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.
https://sputnikarabic.ae/20231219/رئيس-الأركان-لبن-غفير-لا-تهددني-سجال-حاد-في-الكابينيت-بسبب-غناء-جنود-إسرائيليين-في-مسجد-بجنين-1084271260.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
روسيا, العالم, اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى
روسيا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدن إنسانية في غزة
17:27 GMT 19.12.2023 (تم التحديث: 17:29 GMT 19.12.2023)
أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا تدعو إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى هدن إنسانية في قطاع غزة.
وقال نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي: "ندعو إلى تنفيذ الشيء الوحيد الذي اعتمده مجلس الأمن بشأن غزة حتى الآن، القرار 2712، والذي على الرغم من كل نقاط ضعفه، يحتوي على الأقل دعوة ملزمة للأطراف للتوصل إلى هدن إنسانية".
وأضاف: "من الضروري ضمان المراقبة الدولية لتنفيذ قرار المجلس هذا تحت رعاية الأمم المتحدة".
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة
، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية
في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة
، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.