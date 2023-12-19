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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231219/زيلينسكي-الجيش-طلب-مني-تعبئة-إضافية-لنحو-500-ألف-شخص-1084272284.html
زيلينسكي: الجيش طلب مني تعبئة إضافية لنحو 500 ألف شخص
زيلينسكي: الجيش طلب مني تعبئة إضافية لنحو 500 ألف شخص
أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الجيش عرض عليه تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T16:45+0000
2023-12-19T16:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال في مؤتمر صحفي حول نتائج عام 2023، اليوم الثلاثاء: "لا تزال هذه مسألة هيئة الأركان العامة، إنها مسألة مهمة ودقيقة، وهيئة الأركان العامة اقترحت تعبئة ما يصل إلى 500 ألف شخص إضافي في قوات الدفاع".ووفقا له، فإن التعبئة بهذا الشكل ستكلف 500 مليار هريفنيا إضافية (العملة المحلية).وأشار إلى أن الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين "لن يخونوا" كييف وسيقدمون المساعدة بالكامل. وسوف يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك، وفقًا لزيلينسكي، "في المستقبل القريب". وفي الوقت نفسه، قال إنه إذا لم تتمكن بروكسل من الاتفاق على تخصيص 50 مليار يورو لكييف، فسيتم إيجاد "آليات أخرى" للمساعدة.وقبل وقت قصير من المؤتمر الصحفي الحالي، ذهب فلاديمير زيلينسكي في رحلة خارجية طويلة، بما في ذلك زيارات إلى الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج. كان الغرض الرئيسي من الزيارات هو تحقيق المزيد من المساعدة العسكرية والمالية لأوكرانيا من الدول الغربية وتوسيع الدعم الدولي لكييف.
https://sputnikarabic.ae/20231219/برلماني-أوكراني-سابق-يتحدث-عن-صدمة-السكان-من-هزيمة-قوات-كييف-على-يد-الروس-1084270593.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

زيلينسكي: الجيش طلب مني تعبئة إضافية لنحو 500 ألف شخص

16:45 GMT 19.12.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© AP Photo / Leo Correa
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أفاد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الجيش عرض عليه تعبئة 450-500 ألف شخص إضافي.
وقال في مؤتمر صحفي حول نتائج عام 2023، اليوم الثلاثاء: "لا تزال هذه مسألة هيئة الأركان العامة، إنها مسألة مهمة ودقيقة، وهيئة الأركان العامة اقترحت تعبئة ما يصل إلى 500 ألف شخص إضافي في قوات الدفاع".

وأضاف: "هذا رقم خطير للغاية. وقلت إنني بحاجة إلى المزيد من الحجج لدعم هذا الاتجاه لأنها قضية شعب وعدالة ودفاع ومال".

ووفقا له، فإن التعبئة بهذا الشكل ستكلف 500 مليار هريفنيا إضافية (العملة المحلية).

وأجاب زيلينسكي عن سؤال أحد الصحفيين حول ما إذا كانت الحرب ستنتهي في عام 2024: "لا أحد يعرف الإجابة على هذا، ولا حتى قادتنا أو شركاؤنا الغربيون، الآراء في كثير من الأحيان تختلف عن الواقع".

وأشار إلى أن الولايات المتحدة والحلفاء الآخرين "لن يخونوا" كييف وسيقدمون المساعدة بالكامل. وسوف يفعل الاتحاد الأوروبي ذلك، وفقًا لزيلينسكي، "في المستقبل القريب". وفي الوقت نفسه، قال إنه إذا لم تتمكن بروكسل من الاتفاق على تخصيص 50 مليار يورو لكييف، فسيتم إيجاد "آليات أخرى" للمساعدة.
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
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15:57 GMT
وقبل وقت قصير من المؤتمر الصحفي الحالي، ذهب فلاديمير زيلينسكي في رحلة خارجية طويلة، بما في ذلك زيارات إلى الأرجنتين والولايات المتحدة الأمريكية والنرويج. كان الغرض الرئيسي من الزيارات هو تحقيق المزيد من المساعدة العسكرية والمالية لأوكرانيا من الدول الغربية وتوسيع الدعم الدولي لكييف.
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