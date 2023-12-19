https://sputnikarabic.ae/20231219/شويغو-المعدات-الروسية-تفوقت-على-نظيراتها-الأطلسية-والإنتاج-الحربي-تضاعف-4-مرات--1084260274.html

شويغو: المعدات الروسية تفوقت على نظيراتها "الأطلسية" والإنتاج الحربي تضاعف 4 مرات

شويغو: المعدات الروسية تفوقت على نظيراتها "الأطلسية" والإنتاج الحربي تضاعف 4 مرات

أعلن وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم الثلاثاء، أن المعدات العسكرية الروسية أظهرت تفوقها على نماذج "الناتو" في ظروف العملية العسكرية الخاصة. 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T11:11+0000

2023-12-19T11:11+0000

2023-12-19T11:44+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

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وقال شويغو خلال اجتماع موسع لمجلس إدارة وزارة الدفاع: "لقد تم اختبار المعدات الروسية الحديثة بدقة في العملية الخاصة، وأظهرت تفوقها على النماذج المماثلة من دول الناتو".وأكد شويغو أن شركات صناعة الدفاع زادت قدرتها 4 أضعاف، وزاد إنتاج الدبابات بمقدار 5.6 ضعف، منذ فبراير/شباط 2022.وتابع: "زاد إنتاج الدبابات 5.6 ضعف، ومركبات المشاة القتالية 3 6 ضعف، وناقلات الجنود المدرعة 3.5 ضعف، والطائرات دون طيار 16.8 ضعف، وذخيرة المدفعية 17.5 ضعف".وأكد شويغو أن خسائر أوكرانيا في سياق "هجومها المضاد" بلغت منذ 4 يونيو/حزيران الماضي، 159 ألف عسكري و121 طائرة، و766 دبابة بما في ذلك 37 دبابة من طراز "ليوبارد".وأشار شويغو إلى أن خسائر القوات الأوكرانية تجاوزت 383 ألف عسكري بين قتيل وجريح منذ بدء العملية العسكرية الخاصة.وأكد شويغو أن البحرية الروسية تسلمت 4 غواصات حديثة متعددة الأغراض و8 سفن سطحية.وأوضح شويغو أنه اعتبارًا من 1 ديسمبر/كانون الأول، بدأت القوات المسلحة الروسية في تنفيذ تعليمات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بزيادة عدد الأفراد العسكريين إلى مليون و320 ألف شخص.وبيّن شويغو أن القوات المسلحة الروسية ستواصل عمليتها العسكرية الخاصة في عام 2024 حتى التنفيذ الكامل للمهام التي حددها القائد الأعلى.وأشار شويغو إلى أن الغرب زود كييف بـ5220 دبابة وعربة مشاة مدرعة وناقلات جند مدرعة، و28 طائرة و87 مروحية و23 ألف طائرة دون طيار وأكثر من 1300 منظومة مدفعية.وأوضح شويغو بأن قوات الصواريخ الاستراتيجية أكملت إعادة تجهيزها بالصوارخ الاستراتيجية "أفانغارد"، ونواصل تجهيزها بأنظمة "يارس".

https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-العدو-يتكبد-الخسائر-ويهدر-الاحتياطيات-ويحاول-أن-يظهر-لأسياده-بعض-النتائج-1084260020.html

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