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https://sputnikarabic.ae/20231219/ضابط-استخبارات-أمريكي-يناشد-الغرب-الاستماع-بعناية-إلى-بوتين-1084272472.html
ضابط استخبارات أمريكي يناشد الغرب الاستماع بعناية إلى بوتين
ضابط استخبارات أمريكي يناشد الغرب الاستماع بعناية إلى بوتين
أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأنه يتعين على القادة الغربيين الاستماع بعناية إلى ما يقوله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل فهم موقف... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T16:48+0000
2023-12-19T16:48+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سأقدم نصيحة، استمعوا إلى ما يقوله بوتين. هذا الرجل يقول بوضوح ما ستفعله روسيا. بفضل خطاباته، يمكنك فهم الكثير عن كيفية عمل الحكومة الروسية، وما هي أولوياتها".وشدد ريتر أن موسكو ليست ملزمة بالثقة في واشنطن وبروكسل، اللتين انتهكتا الاتفاقيات عدة مرات وتصرفتا بعدوانية تجاه روسيا.وأضاف: "أقول مرة أخرى، استمعوا إلى فلاديمير (بوتين). لقد قال إنه إذا كان بإمكانه العودة إلى عام 2000، فسأقدم لنفسي نصيحة ألا أكون ساذجًا بشأن ما يسمى بالشركاء. روسيا لن تثق بنا بعد الآن حتى نجري تحولا جذريا (في مسار السياسة الخارجية)".وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا عملت ما بوسعها لبناء علاقات مع الغرب، لكنه (الغرب) لم يترك أي فرصة، برهانه على القوميين المتطرفين الأوكرانيين النازيين السابقين.وقال بوتين: "لقد فعلنا ما بوسعنا، صدقوني. لقد فعلنا كل ما بوسعنا، متحلين بالصبر. فعلنا كل ما بوسعنا من أجل بناء العلاقات، أما هم، فلا".وفي وقت سابق، قال بوتين إن الغرب يريد تدمير روسيا من خلال تقسيمها إلى أجزاء وإخضاعها واستخدام مواردها.وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى اضطهاد نظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231219/بوتين-الساسة-الأوروبيون-لا-يستطيعون-مخالفة-أمريكا-1084268605.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

ضابط استخبارات أمريكي يناشد الغرب الاستماع بعناية إلى بوتين

16:48 GMT 19.12.2023
© Sputnik . Sergey Guneev / الانتقال إلى بنك الصورخطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© Sputnik . Sergey Guneev
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أفاد ضابط الاستخبارات الأمريكي السابق، سكوت ريتر، بأنه يتعين على القادة الغربيين الاستماع بعناية إلى ما يقوله الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل فهم موقف روسيا.
وقال ريتر خلال مقابلة على موقع "يوتيوب": "سأقدم نصيحة، استمعوا إلى ما يقوله بوتين. هذا الرجل يقول بوضوح ما ستفعله روسيا. بفضل خطاباته، يمكنك فهم الكثير عن كيفية عمل الحكومة الروسية، وما هي أولوياتها".
وأشار ريتر إلى أن الرئيس أكد مرارا أن روسيا لا تخطط لمهاجمة دول الناتو ويتوقع أن تعود العلاقات مع الدول الأوروبية إلى طبيعتها.
وشدد ريتر أن موسكو ليست ملزمة بالثقة في واشنطن وبروكسل، اللتين انتهكتا الاتفاقيات عدة مرات وتصرفتا بعدوانية تجاه روسيا.
وأضاف: "أقول مرة أخرى، استمعوا إلى فلاديمير (بوتين). لقد قال إنه إذا كان بإمكانه العودة إلى عام 2000، فسأقدم لنفسي نصيحة ألا أكون ساذجًا بشأن ما يسمى بالشركاء. روسيا لن تثق بنا بعد الآن حتى نجري تحولا جذريا (في مسار السياسة الخارجية)".
خطاب ومؤتمر صحفي السنوي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
بوتين: الساسة الأوروبيون لا يستطيعون مخالفة أمريكا
15:09 GMT
وفي وقت سابق من اليوم، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأن روسيا عملت ما بوسعها لبناء علاقات مع الغرب، لكنه (الغرب) لم يترك أي فرصة، برهانه على القوميين المتطرفين الأوكرانيين النازيين السابقين.
وقال بوتين: "لقد فعلنا ما بوسعنا، صدقوني. لقد فعلنا كل ما بوسعنا، متحلين بالصبر. فعلنا كل ما بوسعنا من أجل بناء العلاقات، أما هم، فلا".

وأضاف بوتين: "الغرب بتركيزه على هذه القوى العدوانية النشطة، هذه القوى القومية المتطرفة الجديدة النشطة والعدوانية في أوكرانيا، لم يترك لنا ببساطة أي فرصة".

وفي وقت سابق، قال بوتين إن الغرب يريد تدمير روسيا من خلال تقسيمها إلى أجزاء وإخضاعها واستخدام مواردها.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، حين أقدمت دول غربية عديدة على فرض عقوبات غير مسبوقة على روسيا، وتقديم دعم مالي وعسكري إلى نظام كييف.
وتواصل القوات الروسية، منذ يوم 24 فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات، إلى اضطهاد نظام كييف.
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