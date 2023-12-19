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https://sputnikarabic.ae/20231219/لحظة-تدمير-مدفع-غياتسينت-الروسي-لمواقع-قوات-كييف-فيديو-1084255228.html
لحظة تدمير مدفع "غياتسينت" الروسي لمواقع قوات كييف... فيديو
لحظة تدمير مدفع "غياتسينت" الروسي لمواقع قوات كييف... فيديو
ساهم سلاح المدفعية وما يزال بتحقيق مكاسب واسعة للجيش الروسي في خضم العملية العسكرية الخاصة لاجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T07:45+0000
2023-12-19T07:45+0000
روسيا
رصد عسكري
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وبرزت العديد من المدافع المتحركة وغير المتحركة في ساحة المعركة، مثل أنظمة "مستا" و"غفوزديكا" وغيرهما.وتعد مدافع "غياتسينت" أحد أهم الأسلحة التي فتكت بقوات كييف وكبدتها خسائر فادحة.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام وحدات المدفعية الذاتية من طراز "غياتسينت - إس" التابعة للقوات الروسية بتدمير معقل ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

لحظة تدمير مدفع "غياتسينت" الروسي لمواقع قوات كييف... فيديو

07:45 GMT 19.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعمل طاقم مدفع 2أ3بي "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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ساهم سلاح المدفعية وما يزال بتحقيق مكاسب واسعة للجيش الروسي في خضم العملية العسكرية الخاصة لاجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا.
وبرزت العديد من المدافع المتحركة وغير المتحركة في ساحة المعركة، مثل أنظمة "مستا" و"غفوزديكا" وغيرهما.
وتعد مدافع "غياتسينت" أحد أهم الأسلحة التي فتكت بقوات كييف وكبدتها خسائر فادحة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام وحدات المدفعية الذاتية من طراز "غياتسينت - إس" التابعة للقوات الروسية بتدمير معقل ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك.
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