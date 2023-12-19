https://sputnikarabic.ae/20231219/لحظة-تدمير-مدفع-غياتسينت-الروسي-لمواقع-قوات-كييف-فيديو-1084255228.html
لحظة تدمير مدفع "غياتسينت" الروسي لمواقع قوات كييف... فيديو
لحظة تدمير مدفع "غياتسينت" الروسي لمواقع قوات كييف... فيديو
ساهم سلاح المدفعية وما يزال بتحقيق مكاسب واسعة للجيش الروسي في خضم العملية العسكرية الخاصة لاجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T07:45+0000
2023-12-19T07:45+0000
2023-12-19T07:45+0000
روسيا
رصد عسكري
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وبرزت العديد من المدافع المتحركة وغير المتحركة في ساحة المعركة، مثل أنظمة "مستا" و"غفوزديكا" وغيرهما.وتعد مدافع "غياتسينت" أحد أهم الأسلحة التي فتكت بقوات كييف وكبدتها خسائر فادحة.ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام وحدات المدفعية الذاتية من طراز "غياتسينت - إس" التابعة للقوات الروسية بتدمير معقل ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك.
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2023
سبوتنيك عربي
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/07/1082891961_342:0:3071:2047_1920x0_80_0_0_c8634ae9230dde0a52275749f4193ff1.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
لحظة تدمير مدفع "غياتسينت" الروسي لمواقع قوات كييف... فيديو
ساهم سلاح المدفعية وما يزال بتحقيق مكاسب واسعة للجيش الروسي في خضم العملية العسكرية الخاصة لاجتثاث النازية ونزع سلاح أوكرانيا.
وبرزت العديد من المدافع المتحركة وغير المتحركة في ساحة المعركة، مثل أنظمة "مستا" و"غفوزديكا" وغيرهما.
وتعد مدافع "غياتسينت" أحد أهم الأسلحة التي فتكت بقوات كييف وكبدتها خسائر فادحة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام وحدات المدفعية الذاتية من طراز "غياتسينت - إس" التابعة للقوات الروسية بتدمير معقل ومعدات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك
.