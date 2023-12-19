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https://sputnikarabic.ae/20231219/مشاهد-لمجندة-إسرائيلية-تقف-عمدا-أمام-فوهة-مدفع-أثناء-الرمي-فيديو-1084277436.html
مشاهد لمجندة إسرائيلية تقف عمدا أمام فوهة مدفع أثناء الرمي... فيديو
مشاهد لمجندة إسرائيلية تقف عمدا أمام فوهة مدفع أثناء الرمي... فيديو
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لمجندة إسرائيلية تقف عمدا، أمام فوهة مدفع أثناء إطلاقه لقذيفة. 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T20:11+0000
2023-12-19T20:11+0000
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وأوضح المعلق العسكري الإسرائيلي، إيتاي بلومينتال، اليوم الثلاثاء، أن "مجندة إسرائيلية وقفت عمدا أمام فوهة مدفع لحظة إطلاقه للقذيفة".وأوضح الكاتب الإسرائيلي والذي يعمل في هيئة البث الإسرائيلية، أنه تم العثور على المجندة الإسرائيلية التي عارضت كل معايير وإرشادات السلامة العسكرية، ووقفت على بعد أمتار قليلة عمدا أمام فوهة المدفع. وشدد الكاتب على أن تلك الواقعة شديدة الخطورة، وأنه سيتم تقديم تساؤل للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، خلال أول مؤتمر صحفي سيعقده.وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه يلتزم شخصيا إعادة المحتجزين لدى حركة "حماس" من قطاع غزة.ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو، خلال لقائه بعائلات الأسرى والرهائن المحتجزين لدى "حماس" داخل قطاع غزة، أنه ملزم شخصيا بإعادة ذويهم إلى إسرائيل، بحسب الصحيفة، مؤكدا أنه أرسل، رئيس جهاز "الموساد"(الاستخبارات الخارجية)، ديفيد بارنياع، مرتين إلى دول أوروبية عدة من أجل العمل على صفقة تبادل أسرى مع "حماس" والترويج للعملية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
https://sputnikarabic.ae/20231219/نتنياهو-ملزم-شخصيا-بإعادة-المحتجزين-من-غزة-1084277163.html
https://sputnikarabic.ae/20231219/خلافات-في-كابينيت-الحرب-هاليفي-مقتل-ابن-لادن-استغرق-10-سنوات-1084273741.html
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حركة حماس, العالم العربي, رصد الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
حركة حماس, العالم العربي, رصد الأخبار, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

مشاهد لمجندة إسرائيلية تقف عمدا أمام فوهة مدفع أثناء الرمي... فيديو

20:11 GMT 19.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Mareyانتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023
انتشار قوات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية مع لبنان، 1 نوفمبر 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© AFP 2023 / Jalaa Marey
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، مشاهد لمجندة إسرائيلية تقف عمدا، أمام فوهة مدفع أثناء إطلاقه لقذيفة.
وأوضح المعلق العسكري الإسرائيلي، إيتاي بلومينتال، اليوم الثلاثاء، أن "مجندة إسرائيلية وقفت عمدا أمام فوهة مدفع لحظة إطلاقه للقذيفة".
وأوضح الكاتب الإسرائيلي والذي يعمل في هيئة البث الإسرائيلية، أنه تم العثور على المجندة الإسرائيلية التي عارضت كل معايير وإرشادات السلامة العسكرية، ووقفت على بعد أمتار قليلة عمدا أمام فوهة المدفع.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
نتنياهو: ملزم شخصيا بإعادة المحتجزين من غزة
19:58 GMT
وشدد الكاتب على أن تلك الواقعة شديدة الخطورة، وأنه سيتم تقديم تساؤل للمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، خلال أول مؤتمر صحفي سيعقده.
وفي سياق متصل، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، أنه يلتزم شخصيا إعادة المحتجزين لدى حركة "حماس" من قطاع غزة.
ونقلت صحيفة "إسرائيل اليوم"، اليوم الثلاثاء، عن نتنياهو، خلال لقائه بعائلات الأسرى والرهائن المحتجزين لدى "حماس" داخل قطاع غزة، أنه ملزم شخصيا بإعادة ذويهم إلى إسرائيل، بحسب الصحيفة، مؤكدا أنه أرسل، رئيس جهاز "الموساد"(الاستخبارات الخارجية)، ديفيد بارنياع، مرتين إلى دول أوروبية عدة من أجل العمل على صفقة تبادل أسرى مع "حماس" والترويج للعملية.
بينيامين نتنياهو وموشي يعلون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
إعلام: خلافات في "كابينيت الحرب" الإسرائيلي
17:54 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وتخللت المعارك هدنة دامت 7 أيام جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، تم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من ديسمبر/ كانون الأول الجاري.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 18 ألف قتيل أغلبهم من الأطفال والنساء وأكثر من 50 ألف مصاب، بينما يواجه سكان القطاع ظروفا معيشية صعبة بسبب قطع إمدادات الوقود والغذاء والدواء وعدم السماح بدخول كميات كافية من المساعدات الإنسانية.
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Палестинцы, бегущие с севера, идут по дороге Салахеддин в районе Зейтун на южной окраине города Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي يدعو إلى "تسوية غزة بالأرض".. صور وفيديو14:22 GMT
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