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https://sputnikarabic.ae/20231219/مقتل-ضابط-طيار-وإصابة-آخر-إثر-تحطم-طائرة-عراقية-نتيجة-عطل-فني-1084252510.html
مقتل ضابط طيار وإصابة آخر إثر تحطم طائرة عراقية نتيجة عطل فني
مقتل ضابط طيار وإصابة آخر إثر تحطم طائرة عراقية نتيجة عطل فني
أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وإصابة آخر إثر تحطم طائرة جراء عطل فني أثناء تنفيذ عملية دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس... 19.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-19T02:46+0000
2023-12-19T02:46+0000
العراق
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بغداد - سبوتنيك. وقالت الدفاع العراقية في بيان: "أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني)، حدث خلل فني بإحدى الطائرتين مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة".وأضافت الوزارة أن الحادث أسفر عن مقتل طيار برتبة عقيد، وإصابة طيار برتبة نقيب يتلقى العلاج حاليا في مستشفى طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.
https://sputnikarabic.ae/20231215/المقاومة-الإسلامية-في-العراق-تتبنى-استهداف-قاعدتي-الشدادي-وعين-الأسد-الأمريكيتين-1084125310.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي
العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي

مقتل ضابط طيار وإصابة آخر إثر تحطم طائرة عراقية نتيجة عطل فني

02:46 GMT 19.12.2023
© Photo / Iraqi Joint Operations Commandالجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـ"داعش" في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020
الجيش العراقي يسيطر على مأوى خطير لـداعش في قرية كنعوص، محافظة صلاح الدين، شمالي العراق 19 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
© Photo / Iraqi Joint Operations Command
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أعلنت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الثلاثاء، مقتل ضابط وإصابة آخر إثر تحطم طائرة جراء عطل فني أثناء تنفيذ عملية دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات.
بغداد - سبوتنيك. وقالت الدفاع العراقية في بيان: "أثناء تنفيذ واجب دعم وإسناد الخطة الأمنية الخاصة بانتخابات مجالس المحافظات، وخلال واجب نقل لتشكيل مكون من طائرتين نوع (بيل مدني)، حدث خلل فني بإحدى الطائرتين مما أدى إلى سقوط الطائرة وتحطمها بعد إقلاعها من مطار حليوة".
تداعيات قصف القاعدة العسكرية الأمريكية عين الأسد في العراق، 13 يناير 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.12.2023
"المقاومة الإسلامية في العراق" تتبنى استهداف قاعدتي الشدادي وعين الأسد الأمريكيتين
15 ديسمبر, 00:33 GMT
وأضافت الوزارة أن الحادث أسفر عن مقتل طيار برتبة عقيد، وإصابة طيار برتبة نقيب يتلقى العلاج حاليا في مستشفى طوز خورماتو بمحافظة صلاح الدين شمالي العراق.
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