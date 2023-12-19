https://sputnikarabic.ae/20231219/هل-تحقق-القوة-متعددة-الجنسيات-أهدافها-في-البحر-الأحمر-1084268206.html

هل تحقق القوة متعددة الجنسيات أهدافها في البحر الأحمر؟

هل تحقق القوة متعددة الجنسيات أهدافها في البحر الأحمر؟

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، أمس الاثنين، عن إطلاق عملية متعددة الجنسيات لحماية التجارة في البحر الأحمر أطلق عليها اسم "حارس الازدهار"، في أعقاب سلسلة... 19.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-19T14:43+0000

2023-12-19T14:43+0000

2023-12-19T14:43+0000

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هل تحقق القوة متعددة الجنسيات أهدافها في البحر الأحمر؟ هل تحقق القوة متعددة الجنسيات أهدافها في البحر الأحمر؟

وتقول الولايات المتحدة إن العملية "مبادرة أمنية ومهمة جديدة متعددة الجنسيات تهدف إلى حماية التجارة في البحر الأحمر".تضم القوة متعددة الجنسيات كل من بريطانيا والبحرين وكندا وفرنسا وإيطاليا وهولندا والنرويج وسيشيل وإسبانيا، ومن المقرر أن تقوم هذه القوة بدوريات مشتركة في جنوب البحر الأحمر وخليج عدن.واعتبر وزير الدفاع الأمريكي في بيان الإعلان عن إطلاق القوة متعددة الجنسيات أن ما يحدث في البحر الأحمر "تحديا دوليا يتطلب عملا جماعيا".واعتبر الخبير أن "واشنطن لم تشرك الدول المتشاطئة للبحر في هذه القوات حتى لا يتم توريط هذه الدول في مواجهة مع الحوثيين وذلك للحفاظ على مصالحها مع مصر والسعودية، وحتى لا تعمل على إدخال الدولتين في بؤرة الصراع، وعلى المستوى الاستراتيجي حتى لا يصبح لهاتين الدولتين أي ثقل استراتيجي في فرض المعادلة السياسية والأمنية في الشرق الأوسط، وبالتالي تنفرد بها الولايات المتحدة فقط وحلفائها من الدول الغربية لصالح إسرائيل".وأشار إلى أن "عدم مشاركة السعودية يجب أن تسأل عنه الولايات المتحدة، لأن حكومة بايدن هي من أزالت الحوثي من قائمة الإرهاب ما جعله يكتسب قوة أكبر، وهي أيضا التي وضعت الخطوط الحمراء على ميناءي الحديدة وصنعاء إبان حرب التحالف العربي ضد الحوثي لهذا فهي تحصد اليوم ما زرعته في البحر الأحمر".وأوضح أن "الهدف المعلن للحوثيين هو استهداف السفن الاسرائيلية، وهو من شأنه أن يظهر تدخل السعودية ومصر بأنهما يدافعان عن المصالح الإسرائيلية، معربا عن اعتقاده أن هذه القوات ستظل مجرد قوة تحمي السفن العابرة فحسب، وسيكتشف هذا التحالف بعد فترة أنه يتكبد خسائر كبيرة، ومن الأجدر به أن يحارب منشأ التهديد حتى يكون الحل أشمل وأوسع من مجرد قوى بحرية تحمي السفن العابرة".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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