https://sputnikarabic.ae/20231220/آخر-التطورات-من-جنوبي-لبنان-غارات-إسرائيلية-عنيفة-فيديو-1084310338.html

آخر التطورات من جنوبي لبنان.. غارات إسرائيلية عنيفة.. فيديو

آخر التطورات من جنوبي لبنان.. غارات إسرائيلية عنيفة.. فيديو

شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات عنيفة استهدفت أطراف كفرشوبا وكفرحمام وحلتا في منطقة العرقوب جنوبي لبنان، بعد، ظهر اليوم الأربعاء. 20.12.2023, سبوتنيك عربي

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وكان قد شن أيضا غارات عدة، صباح اليوم الأربعاء، استهدفت مناطق حرجية بين مدينة بنت جبيل وعين إبل والحدب والراهب في بلدة عيتا الشعب.واستهدف بالقذائف الفسفورية أطراف حولا، وبالمدفعية استهدف أطراف يارون وعيترون وبليدا ووادي السلوقي وميس الجبل.وفي المقابل، شيع "حزب الله" 5 من مقاتليه، اليوم الأربعاء، كانوا قد سقطوا في المواجهات مع الجيش الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، واستهدف الجيش الإسرائيلي منزلا بالقرب من تشييع أحد القتلى في بلدة بليدا.وأعلن "حزب الله" استهداف موقع "العباد" الإسرائيلي وتحصيناته بالأسلحة المناسبة، ووقوع إصابات مؤكدة في صفوف الجيش الإسرائيلي، واستهدف الحزب أيضا موقع "الراهب" بصواريخ "بركان"، بالإضافة إلى مرابض مدفعية في خربة ماعر، مستخدما الأسلحة الصاروخية.وتشهد الحدود بين إسرائيل ولبنان توترًا مستمرًا، فضلًا عن مواجهات شبه يومية بين القوات الإسرائيلية و"حزب الله" اللبناني، منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إثر الهجوم الذي شنته "حماس" على مستوطنات وقواعد عسكرية إسرائيلية محيطة بالقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231220/حزب-الله-يقصف-3-أهداف-للجيش-الإسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1084280087.html

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