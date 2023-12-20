https://sputnikarabic.ae/20231220/أبعاد-إعلان-إسرائيل-عن-تشغيل-خط-بري-يكون-بديلا-لقناة-السويس-1084282712.html
أبعاد إعلان إسرائيل عن تشغيل خط بري يكون بديلا لقناة السويس
أبعاد إعلان إسرائيل عن تشغيل خط بري يكون بديلا لقناة السويس
أعلنت إسرائيل، مطلع الأسبوع الجاري، نجاح التشغيل التجريبي لخط نقل بري جديد بالشاحنات عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، وقال موقع "واللا" الإسرائيلي إن... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T07:41+0000
2023-12-20T07:41+0000
2023-12-20T07:41+0000
راديو
مساحة حرة
إسرائيل
أخبار الأردن
السعودية
أخبار الإمارات العربية المتحدة
مصر
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/12/1084246627_0:3:1036:586_1920x0_80_0_0_8c716e213631736108b171584710c5c2.jpg
أبعاد إعلان إسرائيل عن تشغيل خط بري يكون بديلا لقناة السويس
أعلنت إسرائيل نجاح التشغيل التجريبي لخط نقل بري جديد عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، وقالت إنه "سيوفر بديلا أسرع للمرور عبر قناة السويس"، ونفي الأردن الأمر وقال إن الإعلان "يهدف للتشويش على الموقف الأردني الداعم لفلسطين". الضيوفعضو الكنيست السابق والمحلل السياسي، إيلي نيسانرئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، جمال غنيماتخبير الشؤون الإقليمية، هاني الجملإعداد وتقديم: جيهان لطفي
واعتبر المصدر أن الجسر البري، الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع وحكومة إسرائيل، سيوفر "بديلا أسرع للمرور عبر قناة السويس" ومن شأنه "إبعاد البضائع عن تهديد الحوثيين في البحر الأحمر".ونفى الأردن بشكل قاطع التقارير الإسرائيلية عن مرور جسر بري عبر المملكة لنقل البضائع إلى إسرائيل بديلا عن البحر الأحمر، وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن"ما ينشر هدفه التشويش على الموقف الأردني من دعم الفلسطينيين".وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال عضو الكنيست السابق والمحلل السياسي، إيلي نيسان إن:واعتبر نيسان أن "نفي الأردن نابع من خشيته من العواقب حيث لايريد التورط في أمور تتناقض مع الحوثيين أو إيران".وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، جمال غنيمات أن:وأشار غنيمات إلى أن "هناك حالة غليان شعبي لا تسمح بالدخول في هذه المشاريع حيث يرفض الشعب الأردني التطبيع، ويطالب بإلغاء كل الاتفاقات التي تم توقيعها مع إسرائيل، لذا من المستبعد تماما أن يقدم الأردن على هكذا خطوة".وأكد خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل أن:وأوضح الخبير أن "إسرائيل تستند دائما على الدعاية الإعلامية والكذب في تصدر المشهد الإعلامي، وتحاول دائما إضعاف الدول المجاورة، وبالتالي حاولت في صياغتها لخبر تشغيل هذا الخط البري أن تأتي على ذكر دول عربية لديها معها اتفاقيات أمنية، والأرجح أن التشغيل التجريبي كان قاصرا على الداخل الإسرائيلي من ميناء أشدود إلى إيلات، وربما أيضا كان تفويج البضائع جزئيا وليس متصلا، وما يؤكد كذب الرواية الإسرائيلية هو نفي المملكة الأردنية، خاصة أن ما تقوم به إسرائيل حاليا هو خطاب عدائي تجاه الدول العربية، وهي خطوة جانبها الصواب سواء في توقيتها أو في فكرة الإعلان عنها".إعداد وتقديم: جيهان لطفي
إسرائيل
السعودية
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/12/1084246627_126:0:910:588_1920x0_80_0_0_5b1c05c422e06155bf6815c7498c4b8b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مساحة حرة, إسرائيل, أخبار الأردن, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, аудио
مساحة حرة, إسرائيل, أخبار الأردن, السعودية, أخبار الإمارات العربية المتحدة, مصر, аудио
أبعاد إعلان إسرائيل عن تشغيل خط بري يكون بديلا لقناة السويس
أعلنت إسرائيل، مطلع الأسبوع الجاري، نجاح التشغيل التجريبي لخط نقل بري جديد بالشاحنات عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، وقال موقع "واللا" الإسرائيلي إن "الشاحنات العشر الأولى أكملت الطريق الطويل من موانئ الخليج إلى إسرائيل".
واعتبر المصدر أن الجسر البري، الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع وحكومة إسرائيل، سيوفر "بديلا أسرع للمرور عبر قناة السويس" ومن شأنه "إبعاد البضائع عن تهديد الحوثيين في البحر الأحمر".
ونفى الأردن بشكل قاطع التقارير الإسرائيلية عن مرور جسر بري عبر المملكة لنقل البضائع إلى إسرائيل بديلا عن البحر الأحمر، وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن"ما ينشر هدفه التشويش على الموقف الأردني من دعم الفلسطينيين".
وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال عضو الكنيست السابق والمحلل السياسي، إيلي نيسان إن:
"إسرائيل اختبرت المسار بواسطة سيارات الشحن لنقل بضائع تجارية من الخارج عبر الإمارات والسعودية إلى إسرائيل أولا بسبب قصف السفن في البحر الأحمر، وثانيا لأن واشنطن وإسرائيل لا يريدان خوض حرب في البحر الحمر، ولهذا تم اختيار خط بري" معتبرا أن هذا الأمر "سيكون له انعكاسات سلبية على الاقتصاد المصري".
واعتبر نيسان أن "نفي الأردن نابع من خشيته من العواقب حيث لايريد التورط في أمور تتناقض مع الحوثيين أو إيران".
وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، جمال غنيمات أن:
"الإعلان الإسرائيلي هو من قبيل الإشاعات التي تثير الفتنة في الأمة، والتي كثرت في هذه الأيام" مشيرا إلى أنه "سبق أن أثير هذا الموضوع مرارا ونفاه الأردن تكرارا فلا مصلحة للأردن من الدخول في هذا المشروع، خاصة أنه يعاني الكثير حاليا مما يحدث في فلسطين".
وأشار غنيمات إلى أن "هناك حالة غليان شعبي لا تسمح بالدخول في هذه المشاريع حيث يرفض الشعب الأردني التطبيع، ويطالب بإلغاء كل الاتفاقات التي تم توقيعها مع إسرائيل، لذا من المستبعد تماما أن يقدم الأردن على هكذا خطوة".
وأكد خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل أن:
"هناك محاولات حثيثة تقوم بها إسرائيل من فترة لأخرى لمحاولة عرقلة قناة السويس، وتقليص المردود الاقتصادي منها لمصر، وسبق أن حاولت في السبعينيات إقامة قناة مائية بديلة وفشلت"، مشيرا إلى أن "الظرف الراهن والسجال بين الجيش الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية هو الذي أجج المنطقة وعرقل مرور التجارة في البحر الأحمر، إلا أن هذا الخط البري لا يمكن أن يكون بديلا للقناة نظرا لارتفاع التكلفة بشكل كبير، والتي تصل إلى إضافة 1.2 دولار فوق تكلفة النقل البحري لكل كيلومتر واحد، كما أن هناك شكوك كبيرة بشأن استمرار هذا الخط التجريبي بسبب المسافة البينية الكبيرة بين الدول، والتي تسمح باستهداف البضائع في ظل الوضع الأمني في المنطقة".
وأوضح الخبير أن "إسرائيل تستند دائما على الدعاية الإعلامية والكذب في تصدر المشهد الإعلامي، وتحاول دائما إضعاف الدول المجاورة، وبالتالي حاولت في صياغتها لخبر تشغيل هذا الخط البري أن تأتي على ذكر دول عربية لديها معها اتفاقيات أمنية، والأرجح أن التشغيل التجريبي كان قاصرا على الداخل الإسرائيلي من ميناء أشدود إلى إيلات، وربما أيضا كان تفويج البضائع جزئيا وليس متصلا، وما يؤكد كذب الرواية الإسرائيلية هو نفي المملكة الأردنية، خاصة أن ما تقوم به إسرائيل حاليا هو خطاب عدائي تجاه الدول العربية، وهي خطوة جانبها الصواب سواء في توقيتها أو في فكرة الإعلان عنها".