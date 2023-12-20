https://sputnikarabic.ae/20231220/أبعاد-إعلان-إسرائيل-عن-تشغيل-خط-بري-يكون-بديلا-لقناة-السويس-1084282712.html

أبعاد إعلان إسرائيل عن تشغيل خط بري يكون بديلا لقناة السويس

أبعاد إعلان إسرائيل عن تشغيل خط بري يكون بديلا لقناة السويس

أعلنت إسرائيل، مطلع الأسبوع الجاري، نجاح التشغيل التجريبي لخط نقل بري جديد بالشاحنات عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، وقال موقع "واللا" الإسرائيلي إن... 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T07:41+0000

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أبعاد إعلان إسرائيل عن تشغيل خط بري يكون بديلا لقناة السويس أعلنت إسرائيل نجاح التشغيل التجريبي لخط نقل بري جديد عبر موانئ دبي مرورا بالسعودية والأردن، وقالت إنه "سيوفر بديلا أسرع للمرور عبر قناة السويس"، ونفي الأردن الأمر وقال إن الإعلان "يهدف للتشويش على الموقف الأردني الداعم لفلسطين". الضيوفعضو الكنيست السابق والمحلل السياسي، إيلي نيسانرئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، جمال غنيماتخبير الشؤون الإقليمية، هاني الجملإعداد وتقديم: جيهان لطفي

واعتبر المصدر أن الجسر البري، الذي حصل على موافقة وزارة الدفاع وحكومة إسرائيل، سيوفر "بديلا أسرع للمرور عبر قناة السويس" ومن شأنه "إبعاد البضائع عن تهديد الحوثيين في البحر الأحمر".ونفى الأردن بشكل قاطع التقارير الإسرائيلية عن مرور جسر بري عبر المملكة لنقل البضائع إلى إسرائيل بديلا عن البحر الأحمر، وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية الرسمية إن"ما ينشر هدفه التشويش على الموقف الأردني من دعم الفلسطينيين".وفي حديثه لـ"سبوتنيك" قال عضو الكنيست السابق والمحلل السياسي، إيلي نيسان إن:واعتبر نيسان أن "نفي الأردن نابع من خشيته من العواقب حيث لايريد التورط في أمور تتناقض مع الحوثيين أو إيران".وأوضح رئيس اللجنة التنفيذية العليا لحماية الوطن ومجابهة التطبيع، جمال غنيمات أن:وأشار غنيمات إلى أن "هناك حالة غليان شعبي لا تسمح بالدخول في هذه المشاريع حيث يرفض الشعب الأردني التطبيع، ويطالب بإلغاء كل الاتفاقات التي تم توقيعها مع إسرائيل، لذا من المستبعد تماما أن يقدم الأردن على هكذا خطوة".وأكد خبير الشؤون الإقليمية، هاني الجمل أن:وأوضح الخبير أن "إسرائيل تستند دائما على الدعاية الإعلامية والكذب في تصدر المشهد الإعلامي، وتحاول دائما إضعاف الدول المجاورة، وبالتالي حاولت في صياغتها لخبر تشغيل هذا الخط البري أن تأتي على ذكر دول عربية لديها معها اتفاقيات أمنية، والأرجح أن التشغيل التجريبي كان قاصرا على الداخل الإسرائيلي من ميناء أشدود إلى إيلات، وربما أيضا كان تفويج البضائع جزئيا وليس متصلا، وما يؤكد كذب الرواية الإسرائيلية هو نفي المملكة الأردنية، خاصة أن ما تقوم به إسرائيل حاليا هو خطاب عدائي تجاه الدول العربية، وهي خطوة جانبها الصواب سواء في توقيتها أو في فكرة الإعلان عنها".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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