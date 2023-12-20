https://sputnikarabic.ae/20231220/إعلام-أوكرانيا-تفقد-الثقة-في-تحقيق-إنجازات-على-الجبهة-1084300511.html
إعلام: أوكرانيا تفقد الثقة في تحقيق إنجازات على الجبهة
إعلام: أوكرانيا تفقد الثقة في تحقيق إنجازات على الجبهة
أفادت صحيفة أمريكية بأن تصريحات السلطات الأوكرانية بشأن تفوق الجيش الروسي ونقص الذخيرة في القوات المسلحة الأوكرانية تشير إلى أن البلاد تفقد الثقة. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T11:43+0000
2023-12-20T11:43+0000
2023-12-20T11:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الصحيفة: "بعد قتال روسيا لمدة 22 شهراً تقريباً، هناك دلائل على أن أوكرانيا بدأت تفقد الثقة".وبحسب الصحيفة، فإن الجنرال ألكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، اعترف في منشور على "تلغرام" أن روسيا حققت "التفوق" العسكري.وقالت صحيفة " نيوزويك": "في هذه الأثناء، يبدو أن أوكرانيا مضطرة إلى تقليص استراتيجيتها أو تغييرها بسبب نقص الذخيرة في ساحة المعركة".وعلق الكونغرس حزمة المساعدات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار بسبب مطالبة الجمهوريين بإجراءات أمنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في حين اعترض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأسبوع الماضي على خطة الاتحاد الأوروبي لإرسال ما يقرب من 54.6 مليار دولار إلى كييف كمساعدات.وأشار الرئيس جو بايدن خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي الأسبوع الماضي إلى أنه لا يملك سوى القليل من السلطة لتعزيز المساعدات، قائلاً إن الحكومة "ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الحيوية لأطول فترة ممكنة" لكنها "تقترب بسرعة من نهايتها.
https://sputnikarabic.ae/20231220/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يبين-خشية-زيلينسكي-من-التفاوض-مع-روسيا-1084295023.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام: أوكرانيا تفقد الثقة في تحقيق إنجازات على الجبهة
أفادت صحيفة أمريكية بأن تصريحات السلطات الأوكرانية بشأن تفوق الجيش الروسي ونقص الذخيرة في القوات المسلحة الأوكرانية تشير إلى أن البلاد تفقد الثقة.
وقالت الصحيفة: "بعد قتال روسيا لمدة 22 شهراً تقريباً، هناك دلائل على أن أوكرانيا بدأت تفقد الثقة".
وأشارت الصحيفة إلى أنه من خلال عدد من التصريحات التي أدلى بها مسؤولون عسكريون أوكرانيون مفادها أن العمليات التي تنفذها القوات المسلحة الروسية تكتسب زخما.
وبحسب الصحيفة، فإن الجنرال ألكسندر سيرسكي، قائد القوات البرية الأوكرانية، اعترف في منشور على "تلغرام" أن روسيا حققت "التفوق" العسكري.
وقال المتحدث باسم القوات الجوية للقوات المسلحة الأوكرانية، يوري إغنات، إن القوات الروسية "لديها ما يكفي من الطائرات دون طيار لمهاجمة أوكرانيا كل يوم من اتجاهات مختلفة."
وقالت صحيفة " نيوزويك": "في هذه الأثناء، يبدو أن أوكرانيا مضطرة إلى تقليص استراتيجيتها أو تغييرها بسبب نقص الذخيرة في ساحة المعركة".
وعلق الكونغرس حزمة المساعدات الأمريكية بقيمة 60 مليار دولار بسبب مطالبة الجمهوريين بإجراءات أمنية على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك، في حين اعترض رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الأسبوع الماضي على خطة الاتحاد الأوروبي لإرسال ما يقرب من 54.6 مليار دولار إلى كييف كمساعدات.
وأشار الرئيس جو بايدن خلال مؤتمر صحفي مع زيلينسكي الأسبوع الماضي إلى أنه لا يملك سوى القليل من السلطة لتعزيز المساعدات، قائلاً إن الحكومة "ستواصل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات الحيوية لأطول فترة ممكنة" لكنها "تقترب بسرعة من نهايتها.