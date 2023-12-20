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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231220/إعلام-الولايات-المتحدة-تخلت-عن-أوكرانيا-في-الأمم-المتحدة-1084281245.html
إعلام: الولايات المتحدة "تخلت" عن أوكرانيا في الأمم المتحدة
إعلام: الولايات المتحدة "تخلت" عن أوكرانيا في الأمم المتحدة
أفادت صحيفة غربية، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفضت دعم قرار أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "الفظائع" التي ارتكبها الاتحاد السوفييتي... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T05:25+0000
2023-12-20T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "هافينغتون بوست" أن البعثة الأوكرانية طلبت لدى الأمم المتحدة، في الخريف، من زملائها الأمريكيين المساعدة في الترويج لهذا القرار، الذي، بحسب كييف، يهدف إلى تسليط الضوء على "معارضة روسيا التاريخية لحقوق الأوكرانيين".وأشارت الصحيفة إلى أن رد الولايات المتحدة كان للوفد الأوكراني "الآن ليس هو الوقت المناسب".وبحسب المنشور، فقد تم رفض الاقتراح “لأسباب غير واضحة”. ومع ذلك، وفقا لمسؤول أمريكي لم يذكر اسمه نقل للصحيفة بالقول إن الدعم الأمريكي لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة يمنعها من التمسك بمبادئ القانون الإنساني في مسائل أخرى، موضحا أن "هذا هو ثمن سياستنا الأحادية الجانب (في قطاع غزة)".
https://sputnikarabic.ae/20231219/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-ليس-لديها-وعاء-سحري-لمساعدة-أوكرانيا-1084277709.html
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العالم
العالم

إعلام: الولايات المتحدة "تخلت" عن أوكرانيا في الأمم المتحدة

05:25 GMT 20.12.2023
© POOL / الانتقال إلى بنك الصورالمشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة
المشاركون في اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على هامش الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بالولايات المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© POOL
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أفادت صحيفة غربية، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفضت دعم قرار أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "الفظائع" التي ارتكبها الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية.
وذكرت صحيفة "هافينغتون بوست" أن البعثة الأوكرانية طلبت لدى الأمم المتحدة، في الخريف، من زملائها الأمريكيين المساعدة في الترويج لهذا القرار، الذي، بحسب كييف، يهدف إلى تسليط الضوء على "معارضة روسيا التاريخية لحقوق الأوكرانيين".
وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.12.2023
الخارجية الأمريكية: واشنطن ليس لديها "وعاء سحري" لمساعدة أوكرانيا
أمس, 20:22 GMT
وأشارت الصحيفة إلى أن رد الولايات المتحدة كان للوفد الأوكراني "الآن ليس هو الوقت المناسب".
وبحسب المنشور، فقد تم رفض الاقتراح “لأسباب غير واضحة”. ومع ذلك، وفقا لمسؤول أمريكي لم يذكر اسمه نقل للصحيفة بالقول إن الدعم الأمريكي لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة يمنعها من التمسك بمبادئ القانون الإنساني في مسائل أخرى، موضحا أن "هذا هو ثمن سياستنا الأحادية الجانب (في قطاع غزة)".
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