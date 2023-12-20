https://sputnikarabic.ae/20231220/إعلام-الولايات-المتحدة-تخلت-عن-أوكرانيا-في-الأمم-المتحدة-1084281245.html
إعلام: الولايات المتحدة "تخلت" عن أوكرانيا في الأمم المتحدة
إعلام: الولايات المتحدة "تخلت" عن أوكرانيا في الأمم المتحدة
أفادت صحيفة غربية، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفضت دعم قرار أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "الفظائع" التي ارتكبها الاتحاد السوفييتي... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T05:25+0000
2023-12-20T05:25+0000
2023-12-20T05:25+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "هافينغتون بوست" أن البعثة الأوكرانية طلبت لدى الأمم المتحدة، في الخريف، من زملائها الأمريكيين المساعدة في الترويج لهذا القرار، الذي، بحسب كييف، يهدف إلى تسليط الضوء على "معارضة روسيا التاريخية لحقوق الأوكرانيين".وأشارت الصحيفة إلى أن رد الولايات المتحدة كان للوفد الأوكراني "الآن ليس هو الوقت المناسب".وبحسب المنشور، فقد تم رفض الاقتراح “لأسباب غير واضحة”. ومع ذلك، وفقا لمسؤول أمريكي لم يذكر اسمه نقل للصحيفة بالقول إن الدعم الأمريكي لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة يمنعها من التمسك بمبادئ القانون الإنساني في مسائل أخرى، موضحا أن "هذا هو ثمن سياستنا الأحادية الجانب (في قطاع غزة)".
https://sputnikarabic.ae/20231219/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-ليس-لديها-وعاء-سحري-لمساعدة-أوكرانيا-1084277709.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
إعلام: الولايات المتحدة "تخلت" عن أوكرانيا في الأمم المتحدة
أفادت صحيفة غربية، يوم أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة رفضت دعم قرار أوكرانيا في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن "الفظائع" التي ارتكبها الاتحاد السوفييتي خلال الحرب العالمية الثانية.
وذكرت صحيفة "هافينغتون بوست" أن البعثة الأوكرانية طلبت لدى الأمم المتحدة، في الخريف، من زملائها الأمريكيين المساعدة في الترويج لهذا القرار، الذي، بحسب كييف، يهدف إلى تسليط الضوء على "معارضة روسيا التاريخية لحقوق الأوكرانيين".
وأشارت الصحيفة إلى أن رد الولايات المتحدة كان للوفد الأوكراني "الآن ليس هو الوقت المناسب".
وبحسب المنشور، فقد تم رفض الاقتراح “لأسباب غير واضحة”. ومع ذلك، وفقا لمسؤول أمريكي لم يذكر اسمه نقل للصحيفة بالقول إن الدعم الأمريكي لتصرفات إسرائيل في قطاع غزة يمنعها من التمسك بمبادئ القانون الإنساني في مسائل أخرى، موضحا أن "هذا هو ثمن سياستنا الأحادية الجانب (في قطاع غزة)".