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РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231220/إعلام-غربي-ذعر-في-واشنطن-بسبب-خسارة-غير-مسبوقة-لأوكرانيا-1084304004.html
إعلام غربي: ذعر في واشنطن بسبب خسارة غير مسبوقة لأوكرانيا
إعلام غربي: ذعر في واشنطن بسبب خسارة غير مسبوقة لأوكرانيا
أفاد مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن بريان، بأن استسلام أوكرانيا سيكون أول هزيمة كبرى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ إنشاء الحلف. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T13:00+0000
2023-12-20T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال بريان: "إذا استسلمت أوكرانيا، وهو ما تريده روسيا الآن، فإن الناتو سيتعرض لهزيمة كبيرة، هي الأولى منذ إنشاء الحلف في، أبريل (نيسان) 1949".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه عن العملية العسكرية الخاصة، خلال مؤتمر صحفي سنوي كبير، إن "النصر سيكون لنا"، وسيكون هناك سلام عندما تحقق روسيا أهدافها في المنطقة العسكرية الشمالية، ووفقا للرئيس بوتين، فإن كييف تدفع شعبها إلى الإبادة، والعسكريون الأوكرانيون أنفسهم يقولون إن هذا الطريق ذو اتجاه واحد.وقال بوتين، في وقت سابق، إن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعدت به، بل وأكثر من ذلك، لكننا دمرنا بالفعل 747 دبابة و2300 مركبة مدرعة، منذ بداية "الهجوم المضاد"، مضيفًا أن كييف تسافر وتستجدي المال من أجل ذلك، ولهذا تحاول إظهار "نجاحات الهجوم المضاد".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231220/إعلام-أوكرانيا-تفقد-الثقة-في-تحقيق-إنجازات-على-الجبهة-1084300511.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام غربي: ذعر في واشنطن بسبب خسارة غير مسبوقة لأوكرانيا

13:00 GMT 20.12.2023
© AP Photo / Mstyslav Chernovالجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر
الجيش الاوكراني على شاطئ نهر دنيبر - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© AP Photo / Mstyslav Chernov
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أفاد مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن بريان، بأن استسلام أوكرانيا سيكون أول هزيمة كبرى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ إنشاء الحلف.
وقال بريان: "إذا استسلمت أوكرانيا، وهو ما تريده روسيا الآن، فإن الناتو سيتعرض لهزيمة كبيرة، هي الأولى منذ إنشاء الحلف في، أبريل (نيسان) 1949".

وأشار في مقال لصحيفة "Weapons and Strategy"، إلى أن "الناتو"، مثل أوكرانيا ذاتها، يمر الآن بأوقات عصيبة، إذ لا تستطيع الدول الأعضاء تجنيد العدد المطلوب من الأشخاص في قواتها المسلحة، وأظهرت معداتهم العسكرية نتائج سيئة خلال الصراع مع روسيا.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه عن العملية العسكرية الخاصة، خلال مؤتمر صحفي سنوي كبير، إن "النصر سيكون لنا"، وسيكون هناك سلام عندما تحقق روسيا أهدافها في المنطقة العسكرية الشمالية، ووفقا للرئيس بوتين، فإن كييف تدفع شعبها إلى الإبادة، والعسكريون الأوكرانيون أنفسهم يقولون إن هذا الطريق ذو اتجاه واحد.
جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلام: أوكرانيا تفقد الثقة في تحقيق إنجازات على الجبهة
11:43 GMT
وقال بوتين، في وقت سابق، إن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعدت به، بل وأكثر من ذلك، لكننا دمرنا بالفعل 747 دبابة و2300 مركبة مدرعة، منذ بداية "الهجوم المضاد"، مضيفًا أن كييف تسافر وتستجدي المال من أجل ذلك، ولهذا تحاول إظهار "نجاحات الهجوم المضاد".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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