https://sputnikarabic.ae/20231220/إعلام-غربي-ذعر-في-واشنطن-بسبب-خسارة-غير-مسبوقة-لأوكرانيا-1084304004.html
إعلام غربي: ذعر في واشنطن بسبب خسارة غير مسبوقة لأوكرانيا
إعلام غربي: ذعر في واشنطن بسبب خسارة غير مسبوقة لأوكرانيا
أفاد مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن بريان، بأن استسلام أوكرانيا سيكون أول هزيمة كبرى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ إنشاء الحلف. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T13:00+0000
2023-12-20T13:00+0000
2023-12-20T13:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298546_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_845fba1e0d331d46750edca830e0ad72.jpg
وقال بريان: "إذا استسلمت أوكرانيا، وهو ما تريده روسيا الآن، فإن الناتو سيتعرض لهزيمة كبيرة، هي الأولى منذ إنشاء الحلف في، أبريل (نيسان) 1949".وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه عن العملية العسكرية الخاصة، خلال مؤتمر صحفي سنوي كبير، إن "النصر سيكون لنا"، وسيكون هناك سلام عندما تحقق روسيا أهدافها في المنطقة العسكرية الشمالية، ووفقا للرئيس بوتين، فإن كييف تدفع شعبها إلى الإبادة، والعسكريون الأوكرانيون أنفسهم يقولون إن هذا الطريق ذو اتجاه واحد.وقال بوتين، في وقت سابق، إن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعدت به، بل وأكثر من ذلك، لكننا دمرنا بالفعل 747 دبابة و2300 مركبة مدرعة، منذ بداية "الهجوم المضاد"، مضيفًا أن كييف تسافر وتستجدي المال من أجل ذلك، ولهذا تحاول إظهار "نجاحات الهجوم المضاد".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20231220/إعلام-أوكرانيا-تفقد-الثقة-في-تحقيق-إنجازات-على-الجبهة-1084300511.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084298546_110:0:1891:1336_1920x0_80_0_0_e7831e4bfecc37000e728e272d56ea78.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام غربي: ذعر في واشنطن بسبب خسارة غير مسبوقة لأوكرانيا
أفاد مساعد نائب وزير الدفاع الأمريكي السابق، ستيفن بريان، بأن استسلام أوكرانيا سيكون أول هزيمة كبرى لحلف شمال الأطلسي (الناتو) منذ إنشاء الحلف.
وقال بريان: "إذا استسلمت أوكرانيا، وهو ما تريده روسيا الآن، فإن الناتو سيتعرض لهزيمة كبيرة، هي الأولى منذ إنشاء الحلف في، أبريل (نيسان) 1949".
وأشار في مقال لصحيفة "Weapons and Strategy"، إلى أن "الناتو"، مثل أوكرانيا ذاتها، يمر الآن بأوقات عصيبة، إذ لا تستطيع الدول الأعضاء تجنيد العدد المطلوب من الأشخاص في قواتها المسلحة، وأظهرت معداتهم العسكرية نتائج سيئة خلال الصراع مع روسيا.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في حديثه عن العملية العسكرية الخاصة، خلال مؤتمر صحفي سنوي كبير، إن "النصر سيكون لنا"، وسيكون هناك سلام عندما تحقق روسيا أهدافها في المنطقة العسكرية الشمالية، ووفقا للرئيس بوتين، فإن كييف تدفع شعبها إلى الإبادة، والعسكريون الأوكرانيون أنفسهم يقولون إن هذا الطريق ذو اتجاه واحد.
وقال بوتين، في وقت سابق، إن الغرب أعطى أوكرانيا كل ما وعدت به، بل وأكثر من ذلك، لكننا دمرنا بالفعل 747 دبابة و2300 مركبة مدرعة، منذ بداية "الهجوم المضاد"، مضيفًا أن كييف تسافر وتستجدي المال من أجل ذلك، ولهذا تحاول إظهار "نجاحات الهجوم المضاد".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.