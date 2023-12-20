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https://sputnikarabic.ae/20231220/البيت-الأبيض-يأمل-في-موافقة-الكونغرس-على-مساعدة-إضافية-لأوكرانيا-في-يناير-1084311781.html
البيت الأبيض يأمل في موافقة الكونغرس على مساعدة إضافية لأوكرانيا في يناير
البيت الأبيض يأمل في موافقة الكونغرس على مساعدة إضافية لأوكرانيا في يناير
أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع أن يوافق الكونغرس على تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T16:47+0000
2023-12-20T16:47+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
العالم
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وقال: "الوقت ليس في صالحنا. نحن بحاجة للحصول على هذا التمويل في أقرب وقت ممكن. يبدو أن ذلك سيحدث في أوائل يناير، ولكن كلما أسرعنا كان ذلك أفضل".وقالت جان بيير: "نطلب من الجمهوريين في الكونغرس عدم تأخير ذلك".ويطالب الجمهوريون مقابل المال لأوكرانيا، بموافقة البيت الأبيض على إجراء إصلاح جذري في مجال الحدود والهجرة.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231208/مرشح-رئاسي-أمريكي-عن-تهديد-البنتاغون-للكونغرس-عندما-يفشلون-يلجؤون-للتهديد-1083868034.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, العالم

البيت الأبيض يأمل في موافقة الكونغرس على مساعدة إضافية لأوكرانيا في يناير

16:47 GMT 20.12.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтовالبيت الأبيض
البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Sputnik . Сергей Мамонтов
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أفاد منسق الاتصالات الاستراتيجية لمجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، بأن الإدارة الأمريكية تتوقع أن يوافق الكونغرس على تقديم مساعدة إضافية لأوكرانيا في أوائل يناير/ كانون الثاني.
وقال: "الوقت ليس في صالحنا. نحن بحاجة للحصول على هذا التمويل في أقرب وقت ممكن. يبدو أن ذلك سيحدث في أوائل يناير، ولكن كلما أسرعنا كان ذلك أفضل".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، إن الإدارة تدرك أن التصويت على التمويل الإضافي "لن يحدث هذا الأسبوع"، لكنها ترى أن المفاوضات مع الكونغرس "تسير في الاتجاه الصحيح".

وقالت جان بيير: "نطلب من الجمهوريين في الكونغرس عدم تأخير ذلك".
ويطالب الجمهوريون مقابل المال لأوكرانيا، بموافقة البيت الأبيض على إجراء إصلاح جذري في مجال الحدود والهجرة.
الكونغرس الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.12.2023
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وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

قالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة، وصرح الكرملين أن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.

وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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