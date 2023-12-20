https://sputnikarabic.ae/20231220/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-أحد-ضباطه-جنوب-غزة-لترتفع-حصيلة-قتلاه-منذ-7-أكتوبر-إلى-466-1084299649.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه جنوب غزة لترتفع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 466 قتيلا

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل أحد ضباطه جنوب غزة لترتفع حصيلة قتلاه منذ 7 أكتوبر إلى 466 قتيلا

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، "مقتل أحد ضباطه باشتباكات جنوبيّ قطاع غزة، ما يرفع حصيلة قتلاه إلى 466 قتيلاً منذ بدء التصعيد مع حركة "حماس" في 7... 20.12.2023, سبوتنيك عربي

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وذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "سُمح بنشر اسم أحد عناصر جيش الدفاع الإسرائيلي، والذي تم إخطار عائلته، وهو الرائد احتياط، أوريل كوهين، 33 عامًا، من تسور هداسا، قائد مركبة النمر في وحدة المساعدة الإدارية، لواء جفعاتي، قتل في معركة جنوب قطاع غزة".ووفق الموقع الإلكتروني للجيش الإسرائيلي، فقد "بلغت حصيلة القتلى منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي 466 قتيلا، من بينهم 140 منذ بداية التوغل البري".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وتخللت المعارك هدنة دامت لمدة 7 أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل للأسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات متفق عليها من المساعدات إلى قطاع غزة، قبل أن تتجدد العمليات العسكرية، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 19 ألف قتيل، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن أكثر من 50 ألف مصاب.

https://sputnikarabic.ae/20231220/الجهاد-الإسلامي-الفلسطينية-سنتوجه-للقاهرة-برؤية-واضحة-هي-وقف-العدوان-وانسحاب-قوات-العدو-من-غزة-1084293483.html

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