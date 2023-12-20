https://sputnikarabic.ae/20231220/الرئيس-الصيني-حجم-التجارة-بين-موسكو-وبكين-ارتفع-إلى-200-مليار-دولار-1084280980.html
الرئيس الصيني: حجم التجارة بين موسكو وبكين ارتفع إلى 200 مليار دولار
الرئيس الصيني: حجم التجارة بين موسكو وبكين ارتفع إلى 200 مليار دولار
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تمكنتا من رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
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بكين - سبوتنيك. وقال شي جين بينغ خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين في بكين، إنه بحلول نهاية العام الجاري، سيصل حجم التجارة بين موسكو وبكين إلى 218.28 مليار دولار.وأضاف "المهمة التي حددناها قبل خمس سنوات بيني وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار تم إنجازها قبل الموعد المحدد، وهذا يعكس الديناميكية الإيجابية للتعاون بين البلدين".وأشار شي جين بينغ إلى أن العلاقات بين روسيا والصين وضعت أساسا قويا للتعاون بينهما في كافة المجالات.من جانبه، أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين تغلب على التحديات الصعبة التي شهدها البلدان خلال عام 2023.وقال ميشوستين: ويجري ميشوستين زيارة عمل إلى الصين منذ يوم أمس، التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الصينيين لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.وكان قادة روسيا والصين قد حددوا في وقت سابق هدف مضاعفة حجم التجارة بين البلدين، ليصل من 100 مليار دولار سنوياً في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231207/حجم-التبادل-التجاري-بين-بكين-وموسكو-يتجاوز-218-مليار-دولار-حتى-نوفمبر-2023-1083827858.html
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الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الصين, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الصيني: حجم التجارة بين موسكو وبكين ارتفع إلى 200 مليار دولار
04:47 GMT 20.12.2023 (تم التحديث: 04:53 GMT 20.12.2023)
أعلن الرئيس الصيني، شي جين بينغ، اليوم الأربعاء، أن روسيا والصين تمكنتا من رفع حجم التبادل التجاري بينهما إلى 200 مليار دولار قبل الموعد المحدد.
بكين - سبوتنيك
. وقال شي جين بينغ خلال محادثات مع رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين في بكين، إنه بحلول نهاية العام الجاري، سيصل حجم التجارة بين موسكو وبكين إلى 218.28 مليار دولار.
وأضاف "المهمة التي حددناها قبل خمس سنوات بيني وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لرفع حجم التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار تم إنجازها قبل الموعد المحدد، وهذا يعكس الديناميكية الإيجابية للتعاون بين البلدين".
وأشار شي جين بينغ إلى أن العلاقات بين روسيا والصين
وضعت أساسا قويا للتعاون بينهما في كافة المجالات.
من جانبه، أكد رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والصين تغلب على التحديات الصعبة التي شهدها البلدان خلال عام 2023.
"هذا العام تغلب التعاون التجاري والاقتصادي على التحديات الصعبة".
ويجري ميشوستين زيارة عمل إلى الصين منذ يوم أمس، التقى خلالها عددا من كبار المسؤولين الصينيين لمناقشة التعاون الثنائي بين البلدين في كافة المجالات.
وكان قادة روسيا والصين قد حددوا في وقت سابق هدف مضاعفة حجم التجارة بين البلدين
، ليصل من 100 مليار دولار سنوياً في عام 2018 إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2024.