https://sputnikarabic.ae/20231220/القوات-الروسية-تسقط-مروحية-مي-24-و32-مسيرة-أوكرانية-1084299925.html
القوات الروسية تسقط مروحية "مي-24" و32 مسيرة أوكرانية
القوات الروسية تسقط مروحية "مي-24" و32 مسيرة أوكرانية
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-24" و32 طائرة... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T11:19+0000
2023-12-20T11:19+0000
2023-12-20T11:31+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "مي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة محطة سكة حديد أوغليسبوروتشنايا في جمهورية دونيتسك الشعبية".وتابع البيان: "تم اعتراض خمسة صواريخ من طراز "هيمارس".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.وبعد أكثر من عام على بدء العملية، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.
https://sputnikarabic.ae/20231220/طاقم-مدفعي-روسي-يستعين-بمسيرة-لضرب-موقع-أوكراني-بدقة-فيديو-1084295582.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط مروحية "مي-24" و32 مسيرة أوكرانية
11:19 GMT 20.12.2023 (تم التحديث: 11:31 GMT 20.12.2023)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الساعات الـ 24 الماضية، مروحية عسكرية أوكرانية من طراز "مي-24" و32 طائرة من دون طيار.
وقالت الدفاع الروسية في بيانها: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "مي-24" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية في منطقة محطة سكة حديد أوغليسبوروتشنايا في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وتابع البيان: "تم اعتراض خمسة صواريخ من طراز "هيمارس".
وأضاف البيان: "دمرت الدفاعات الجوية الروسية، خلال الساعات الـ 24 الماضية، 32 طائرة دون طيار أوكرانية في جمهوريتي دونتيستك ولوغانسك الشعبييتين ومقاطعة خيرسون".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، شتاءها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير، الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية العسكرية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
وبعد أكثر من عام على بدء العملية
، ظهرت الكثير من الأصوات لدى الغرب، تنادي بضرورة إيقاف دعم نظام كييف، الذي سرق الأموال وزج بجنوده في معركة كان يعلم من البداية أنها فاشلة، على خلفية وعود قدمتها بريطانيا وأمريكا.