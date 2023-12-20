https://sputnikarabic.ae/20231220/الكرملين-يصف-بحث-كييف-عن-صيغة-سلام-دون-مشاركة-روسيا-بأنها-عبثية--1084299997.html

الكرملين يصف بحث كييف عن "صيغة سلام" دون مشاركة روسيا بأنها عبثية

الكرملين يصف بحث كييف عن "صيغة سلام" دون مشاركة روسيا بأنها عبثية

وصف المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، "صيغة السلام"، التي تروج لها كييف، بأنها عبثية. 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T11:27+0000

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وقال بيسكوف: "بالنسبة لـ"صيغة السلام" المذكورة، هنا، يجب أولاً فتح الأعين والنظر إلى الحقائق، إنهم يحاولون إيجاد "صيغة سلام" دون مشاركة روسيا، وعلى أقل تقدير هذه عملية عبثية، ومن ناحية جدية، هذه طبعاً، تعتبر عملية ليس لها أي احتمال بتحقيق أي نتائج".وأشار بيسكوف، تعليقا على تصريحات فلاديمير زيلينسكي حول عدم أهمية الحوار مع موسكو، إلى أنه لا توجد شروط مسبقة للمفاوضات بين روسيا وأوكرانيا الآن.وقال: "نعتقد حقًا أن موضوع المفاوضات أصبح الآن غير ذي صلة، وقد كررنا مرارًا أنه لا أساس لهذه المفاوضات، ولا توجد شروط مسبقة لمثل هذه المفاوضات". وجرت المفاوضات الأولى بين روسيا وأوكرانيا، أوائل آذار/مارس 2022 في بيلاروسيا، بعد بدء العملية العسكرية الخاصة، لكنها لم تسفر عن نتائج ملموسة.وفي 29 آذار/مارس 2022، عُقدت الجولة التالية في إسطنبول، عندما تلقت موسكو لأول مرة من كييف مبادئ اتفاق مستقبلي محتمل مسجل على الورق، وتضمن الاتفاق التزامات بشأن الوضع المحايد وعدم الانحياز وعدم نشر أسلحة عسكرية أجنبية، بما في ذلك الأسلحة النووية، على أراضيها. وإثر ذلك تم سحب القوات الروسية من محوري كييف وتشرنيغوف، ليتم بعدها تجميد المفاوضات حول التسوية بالكامل.وسبق أن أشارت موسكو مرارا إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظرا على الدخول في عملية تفاوض مع موسكو على المستوى التشريعي.

https://sputnikarabic.ae/20231220/مجلس-الفيدرالية-الروسي-يبين-خشية-زيلينسكي-من-التفاوض-مع-روسيا-1084295023.html

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