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https://sputnikarabic.ae/20231220/باكستان-تسدد-جزءا-من-واردات-القمح-الروسي-بالدرهم-الإماراتي-بدلا-من-الدولار-1084280826.html
باكستان تسدد جزءا من واردات القمح الروسي بالدرهم الإماراتي بدلا من الدولار
باكستان تسدد جزءا من واردات القمح الروسي بالدرهم الإماراتي بدلا من الدولار
أفادت بيانات صادرة عن الحكومة الباكستانية اطلعت عليها سبوتنيك، بأن باكستان استوردت من روسيا خلال العام الجاري 1.4 مليون طن من الحبوب وسددت جزءا من ثمن هذه... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T03:42+0000
2023-12-20T03:42+0000
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب البيانات الحكومية الباكستانية، فإن باكستان استوردت بحلول نهاية فصل الخريف 377.2 ألف طن من القمح الروسي بقيمة 10.6 مليار روبل، وقامت بدفع 82 بالمائة من هذا المبلغ بالدرهم الإماراتي لأول مرة.وبشكل عام، ازدادت صادرات روسيا من الحبوب إلى باكستان بكميات قياسية خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالي صادرات الحبوب الروسية ما يقرب من 1.4 مليون طن، مقارنة بـ 294 ألف طن خلال العام الماضي.وأصبحت الحبوب سلعة أخرى ضمن عملية التخلي عن الدولار في التجارة بين روسيا وباكستان، حيث استوردت الأخيرة في سبتمبر/أيلول الماضي أول شحنة نفط من روسيا وسددت ثمنها باليوان الصيني.
https://sputnikarabic.ae/20181007/خطوة-مغربية-لتعزيز-العلاقات-1035869734.html
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باكستان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
باكستان, روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

باكستان تسدد جزءا من واردات القمح الروسي بالدرهم الإماراتي بدلا من الدولار

03:42 GMT 20.12.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالزراعة الروسية
الزراعة الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
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أفادت بيانات صادرة عن الحكومة الباكستانية اطلعت عليها سبوتنيك، بأن باكستان استوردت من روسيا خلال العام الجاري 1.4 مليون طن من الحبوب وسددت جزءا من ثمن هذه الحبوب بالدرهم الإماراتي بدلا من الدولار لأول مرة.
موسكو - سبوتنيك. وبحسب البيانات الحكومية الباكستانية، فإن باكستان استوردت بحلول نهاية فصل الخريف 377.2 ألف طن من القمح الروسي بقيمة 10.6 مليار روبل، وقامت بدفع 82 بالمائة من هذا المبلغ بالدرهم الإماراتي لأول مرة.
روسيا: حصاد محصول القمح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.10.2018
كخطوة لتعزيز العلاقات... المغرب يلغي الرسوم الجمركية على واردات القمح الروسي
7 أكتوبر 2018, 18:30 GMT
وبشكل عام، ازدادت صادرات روسيا من الحبوب إلى باكستان بكميات قياسية خلال العام الجاري، حيث بلغ إجمالي صادرات الحبوب الروسية ما يقرب من 1.4 مليون طن، مقارنة بـ 294 ألف طن خلال العام الماضي.
وأصبحت الحبوب سلعة أخرى ضمن عملية التخلي عن الدولار في التجارة بين روسيا وباكستان، حيث استوردت الأخيرة في سبتمبر/أيلول الماضي أول شحنة نفط من روسيا وسددت ثمنها باليوان الصيني.
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