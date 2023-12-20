https://sputnikarabic.ae/20231220/بوريل-الاتحاد-الأوروبي-في-تقييمه-للصراعات-الدولية-لا-يستطيع-تحديد-الجانب-الصحيح-من-الرواية-1084305867.html

بوريل: الاتحاد الأوروبي في تقييمه للصراعات الدولية لا يستطيع تحديد الجانب الصحيح من الرواية

بوريل: الاتحاد الأوروبي في تقييمه للصراعات الدولية لا يستطيع تحديد الجانب الصحيح من الرواية

أعرب منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عن عدم رضاه عن المواقف المتناقضة للاتحاد الأوروبي في تقييم الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط، مشددا... 20.12.2023, سبوتنيك عربي

2023-12-20T13:28+0000

2023-12-20T13:28+0000

2023-12-20T13:28+0000

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وقال بوريل، متحدثًا في منتدى "سوميت جراند كونتينت": "في سياق عدم توحيد المواقف بشكل كاف في الاتحاد الأوروبي بشأن الصراع بين إسرائيل وفلسطين (حول الدعوة إلى وقف إطلاق النا)، فإننا نفقد الثقة الدولية".وأضاف: "إذا كنا لا نريد أن نفقد ثقة جزء من العالم، وإذا كنا نريد أن تستمر أوكرانيا في الاعتماد على دعم المجتمع الدولي، وإذا كنا لا نريد أن يؤدي ما يحدث في غزة إلى إضعاف دعم المجتمع الدولي لأوكرانيا... فمن الضروري أن يصبح موقفنا فيما يتعلق بهذين الصراعين أكثر ملاءمة".مباشرة بعد تصاعد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، اتخذت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، موقفا مؤيدًا لإسرائيل وتجاهلت لبعض الوقت تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة وقتل المدنيين، إلى أن انتقدتها وسائل الإعلام بشدة، واتهمتها بـ "ازدواجية المعايير"، وحذرتها من الإدلاء بتصريحات نيابة عن الاتحاد الأوروبي بأكمله.وفي الوقت نفسه، لا يزال الاتحاد الأوروبي غير قادر على الاتفاق على موقف مشترك بشأن ضرورة الدعوة إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20231211/الاتحاد-الأوروبي-المشاريع-التي-تخطط-لها-إسرائيل-تمثل-تهديدا-خطيرا-للوضع-الخاص-للقدس-1083994384.html

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أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, إسرائيل