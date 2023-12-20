https://sputnikarabic.ae/20231220/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-إسرائيل-تؤكد-أن-الضيف-ليس-قعيدا-ونتنياهو-مستمر-بعدوانه-صور-وفيديو-1084317708.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى". إسرائيل تؤكد أن "الضيف" ليس قعيدا ونتنياهو مستمر بعدوانه.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى". إسرائيل تؤكد أن "الضيف" ليس قعيدا ونتنياهو مستمر بعدوانه.. صور وفيديو
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، معارضته لأي هدنة إنسانية بين بلاده وحركة "حماس" في قطاع غزة. 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T22:18+0000
2023-12-20T22:18+0000
2023-12-20T22:18+0000
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MIA „Rosiya Segodnya“
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى". إسرائيل تؤكد أن "الضيف" ليس قعيدا ونتنياهو مستمر بعدوانه.. صور وفيديو
يتبع
أعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، معارضته لأي هدنة إنسانية بين بلاده وحركة "حماس" في قطاع غزة.
فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قائد الذراع العسكرية لحركة "حماس"، محمد الضيف، حي وجميع أطرافه سليمة.
وأكدت هيئة البث الإسرائيلية، أن محمد الضيف سليم ولم يفقد أي من أطرافه، سواء في يديه أو قدميه، كما كان يشاع من قبل من أنه "قعيد" ولم يستطع التحرك.
في وقت قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إننا مستمرون في الحرب على قطاع غزة حتى النهاية للقضاء على "حماس"
وشدد نتنياهو على أن الجيش الإسرائيلي لن يتوقف عن الحرب على غزة، وأنه يمكن لبلاده القضاء على حماس وإصلاح سراح المحتجزين لدى الحركة في القطاع، مدعيا أن أمام عناصر حركة حماس، الاستسلام أو الموت.