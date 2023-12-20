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https://sputnikarabic.ae/20231220/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-مسؤول-إسرائيلي-يدعو-إلى-تسوية-غزة-بالأرض-صور-وفيديو-1084279418.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي يدعو إلى "تسوية غزة بالأرض".. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي يدعو إلى "تسوية غزة بالأرض".. صور وفيديو
تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية الموسعة في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي على مختلف مناطق القطاع، في ظل انهيار المنظومة الصحية ومعاناة النازحين من... 20.12.2023, سبوتنيك عربي
2023-12-20T13:35+0000
2023-12-20T13:35+0000
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, новый онлайн для белой редактуры
تظهر هذه الصورة المأخوذة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة دخانا يتصاعد من المباني بعد تعرضها لضربات إسرائيلية، في 1 ديسمبر 2023. - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي يدعو إلى "تسوية غزة بالأرض".. صور وفيديو

13:35 GMT 20.12.2023
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تواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها البرية الموسعة في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف جوي على مختلف مناطق القطاع، في ظل انهيار المنظومة الصحية ومعاناة النازحين من أوضاع إنسانية مأساوية.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس بلدية ميتولا، الواقعة في شمال فلسطين المحتلة، ديفيد أزولاي، لإذاعة "103 إف إم" الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء.
واقترح المسؤول الإسرائيلي، إرسال جميع سكان قطاع غزة إلى ‏مخيمات اللاجئين في لبنان، وتسوية القطاع بأكمله بالأرض، "لكي يصبح متحفا فارغا يعرض قدرات الجيش ‏الإسرائيلي، وإثناء أي شخص عن العيش في القطاع".‏
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11:58 GMT 20.12.2023

تقارير: حماس تطالب بوقف للنار وانسحاب القوات الإسرائيلية لمناطق بعيدة عن المدنيين

11:49 GMT 20.12.2023

الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية إيران سبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة

11:37 GMT 20.12.2023
11:37 GMT 20.12.2023

وزارة الصحة في غزة: الأطفال بمستشفى كمال عدوان حوصروا دون ماء أو طعام أو كهرباء لأيام ممتدة انتهت بقصف المستشفى؛ ونطالب المؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل في مجزرة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة

11:33 GMT 20.12.2023

الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 إصابة في صفوف طواقمنا والنازحين جراء قصف إسرائيلي على محيط جمعية الهلال الأحمر بخان يونس أمس

11:05 GMT 20.12.2023

سرايا القدس: استهدفناآليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ “تاندوم” في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة

10:56 GMT 20.12.2023
10:45 GMT 20.12.2023

الأمين العام للجامعة العربية:

- غزة جزء من القضية الفلسطينية ويجب تطبيق حل الدولتين في أسرع وقت ممكن

- تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبدأ في 7 أكتوبر وإنما بسبب الاحتلال ويجب أن يعترف الجميع بذلك

- أمن المنطقة يتعرض لتهديدات خطيرة بمنطقة البحر الأحمر

- معالجة مشكلة غزة لا تكون سوى بمعالجة القضية الفلسطينية وتسويتها بإقامة دولة مستقلة على حدود 67

- لا حلا سوى أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم وأن تكون لهم سيادة على أرضهم

10:42 GMT 20.12.2023
10:29 GMT 20.12.2023

مدير الصحة بغزة : ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جباليا شمالي غزة إلى 46 شهيدا و110 مصابين ولا يزال العشرات تحت الأنقاض

10:17 GMT 20.12.2023

تلفزيون فلسطين: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لنازحين بمدرسة المستقبل في حي الصبرة

10:17 GMT 20.12.2023

الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي خلال معارك في غزة

10:12 GMT 20.12.2023
09:52 GMT 20.12.2023

قناة الشرق السعودية نقلًا عن مصدر مطلع: "مباحثات تجري في القاهرة مع وفد من حركة حماس تتناول مناقشة اقتراحات عديدة لهدنة محتملة، والمباحثات تشمل أفكارا مثل هدنة مؤقتة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح حماس 40 من المحتجزين الإسرائيليين لديها من النساء والأطفال، والذكور غير العسكريين".

09:48 GMT 20.12.2023
09:46 GMT 20.12.2023
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