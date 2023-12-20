تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مسؤول إسرائيلي يدعو إلى "تسوية غزة بالأرض".. صور وفيديو

تقارير: حماس تطالب بوقف للنار وانسحاب القوات الإسرائيلية لمناطق بعيدة عن المدنيين
الخارجية القطرية: رئيس الوزراء وزير الخارجية بحث مع وزير خارجية إيران سبل خفض التصعيد ووقف إطلاق النار في غزة
وزارة الصحة في غزة: الأطفال بمستشفى كمال عدوان حوصروا دون ماء أو طعام أو كهرباء لأيام ممتدة انتهت بقصف المستشفى؛ ونطالب المؤسسات الحقوقية بفتح تحقيق عاجل في مجزرة مستشفى كمال عدوان شمالي قطاع غزة
الهلال الأحمر الفلسطيني: 12 إصابة في صفوف طواقمنا والنازحين جراء قصف إسرائيلي على محيط جمعية الهلال الأحمر بخان يونس أمس
سرايا القدس: استهدفناآليتين عسكريتين صهيونيتين بقذائف الـ “تاندوم” في منطقة المغراقة وسط قطاع غزة
الأمين العام للجامعة العربية:
- غزة جزء من القضية الفلسطينية ويجب تطبيق حل الدولتين في أسرع وقت ممكن
- تاريخ الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لم يبدأ في 7 أكتوبر وإنما بسبب الاحتلال ويجب أن يعترف الجميع بذلك
- أمن المنطقة يتعرض لتهديدات خطيرة بمنطقة البحر الأحمر
- معالجة مشكلة غزة لا تكون سوى بمعالجة القضية الفلسطينية وتسويتها بإقامة دولة مستقلة على حدود 67
- لا حلا سوى أن يحكم الفلسطينيون أنفسهم وأن تكون لهم سيادة على أرضهم
مدير الصحة بغزة : ارتفاع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جباليا شمالي غزة إلى 46 شهيدا و110 مصابين ولا يزال العشرات تحت الأنقاض
تلفزيون فلسطين: شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لنازحين بمدرسة المستقبل في حي الصبرة
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط برتبة رائد من لواء غفعاتي خلال معارك في غزة
قناة الشرق السعودية نقلًا عن مصدر مطلع: "مباحثات تجري في القاهرة مع وفد من حركة حماس تتناول مناقشة اقتراحات عديدة لهدنة محتملة، والمباحثات تشمل أفكارا مثل هدنة مؤقتة لمدة أسبوع مقابل إطلاق سراح حماس 40 من المحتجزين الإسرائيليين لديها من النساء والأطفال، والذكور غير العسكريين".